Parndorf eine Übermacht: 4:0-Sieg in Rudersdorf

Dienstag, 16. August 2022

Recht beachtlich hat sich der Aufsteiger USVS Hausbauführer Rudersdorf in den ersten drei Runden der Burgenlandliga gezeigt, vier Punkte hat man auf dem Habenkonto. Nun kam einer der Titelaspiranten, der SC/ESV Parndorf 1919, ins heimische Stadion. Die Gäste ließen den Hausherren kaum Luft zum Atmen und fertigten sie kaltschnäuzig mit 4:0 ab. Mit dieser gezeigten Leistung ist Parndorf der Titelaspirant Nummer eins.

Parndorf kommt gleich gut in Fahrt

Die Gäste zeigten gleich von Beginn an, wer der Herr im Stadion ist und spielten einen berauschenden Offensivfußball, der in der 12. Minute mit einem Treffer zum 1:0 belohnt wurde. Daniel Gruber setzte sich mit einem Tempodribbling durch, sein Stanglpass erreichte Matús Mikus, der das Leder ins Tor der Einheimischen beförderte. Nur sieben Minuten später klingelte es wieder im Tor der Hausherren, vorausgegangen war eine schöne Kombination auf der linken Seite: Der Ball kam zu Daniel Gruber, der ihn gekonnt annahm und mit einem trockenen, platzierten Schuss von der Strafraumgrenze auf 2:0 erhöhte. In der Folge gab es weitere gute Tormöglichkeiten für die Auswärtigen, welche aber nicht verwertet wurden. Mit der 2:0-Führung wurden die Seiten gewechselt.

Die Überlegenheit der Gäste hielt an

Kaum wurde die Partie von Schiedsrichter Nikica Veselcic wieder angepfiffen, erhöhte Parndorf auf 3:0. Ein schön vorgetragener Angriff wurde mit einem Pass zu Lukas Umprecht beendet, als er mit einem Knaller ins lange Eck auf 3:0 erhöhte (46.). Damit war die Begegnung entschieden. Matús Mikus beendete den Torreigen in der 61. Minute, als er eine Flanke mit dem Kopf zum 4:0 einnickte.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Parndorf ist eine absolute Spitzenmannschaft und diese Begegnung war für meine Mannschaft eine Lehrstunde. In der zweiten Halbzeit waren wir nach dem 0:4 darauf bedacht, keinen weiteren Treffer zu erhalten. Nun können wir uns voll auf das nächste Spiel in Leithaprodersdorf konzentrieren.“

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

„Der Gegner hat so gespielt, wie wir es erwartet haben, ist offensiv in die Begegnung gegangen, aber das haben wir gut überstanden und haben dann mit unseren Treffern die Überlegenheit offenbart. Es war ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg meiner Mannschaft.“