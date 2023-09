Doppelschlag mündet in Kehrtwende: Edelserpentin mit "großer Beute" bei Pinkafeld

Details Samstag, 09. September 2023 22:18

Die Differenz von einem Treffer brachte SpG Edelserpentin gegen SC HERZ Pinkafeld den Dreier. Das Match endete mit 2:1 für den Gast, der als Aufsteiger damit bereits den dritten Vollerfolg zelebrieren durfte. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Partie stand an Spieltag sechs auf der Agenda.

Turnaround des Aufsteigers

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Pinkafeld und SpG Edelserpentin ohne Torerfolg in die Kabinen.

Halbzeit in Pinkafeld. Noch steht es 0:0. Dementsprechend wenige Torszenen gab es. Die größte für den SCP, die dann Paul Zupanko zunichte machen konnte. Ansonsten haben Patrik Erdei und Co bei allen Pinkafelder Halbchancen ihre Sache gut gemacht und nichts zugelassen. Normalerweise sagt man bei so einem Spiel, dass die Mannschaft, die das erste Tor schießen wird, auch das Match gewinnen wird. Schauen wir mal, was die zweite Spielhälfte bringen wird. Heinz Bundschuh, Ticker-Reporter

Pinkafeld ging vor 300 Zuschauern in Führung. Lukas Wenninger war es, der in der 49. Minute zur Stelle war und einen Abpraller aus Nahdistanz ins Tor bugsierte - 1:0 für das Heim-Team. Endrit Mucolli witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SpG Edelserpentin ein (62.). Er setzt sich artistisch gegen mehrere Gegenspieler durch und vollendete bravourös. Für das zweite Tor der Gäste war Milan Angyan verantwortlich, der in der 70. Minute das 2:1 besorgte und einen Abwehrfehler eiskalt bestrafte. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Faruk Sevik feierte SpG Edelserpentin einen dreifachen Punktgewinn gegen SC HERZ Pinkafeld.

Spielende in Pinkafeld! Die Gäste gewinnen mit 2:1 und das aufgrund der Leistung in Halbzeit 2 nicht unverdient. Der SCP hat zwar in der Nachspielzeit noch versucht den Ausgleich zu erzielen, aber die SpG-Abwehr hielt dem Pinkafelder Ansturm stand. Die Stubener Fans feiern ihre Mannschaft und im Gästefan-Bus wird es heute noch hoch hergehen. Ich bedanke mich fürs Mitlesen und wünsche noch einen schönen Abend aus Pinkafeld. Heinz Bundschuh, Ticker-Reporter

SC Pinkafeld besetzt momentan mit neun Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. Gegen SpG Edelserpentin kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

SpG Edelserpentin machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang fünf wieder. SpG Edelserpentin ist seit vier Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Burgenlandliga: SC HERZ Pinkafeld – SpG Edelserpentin, 1:2 (0:0)

70 Milan Angyan 1:2

62 Endrit Mucolli 1:1

49 Lukas Wenninger 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.