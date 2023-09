ASK Horitschon erteilt Aufsteiger Halbturn via "give me five" eine Lehrstunde

Details Samstag, 09. September 2023 21:23

ASK Horitschon fuhr mit Aufsteiger Halbturn am Samstagnachmittag im Zuge der 6. Runde in der Burgenlandliga gehörig Schlitten: Am Ende hieß es 5:1 für Horitschon. Damit zelebrieren die Heimischen den bereits vierten Saison-Vollerfolg, während der Gast weiter auf den ersten "Dreier" warten muss.

Freude über Anschlusstreffer von kurzer Dauer

ASK Horitschon legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Sebastian Trenkmann aufhorchen (9./11.). Beide Male hatte der Angreifer nach Hereingaben leichtes Spiel, vollendete innert 180 Sekunden doppelt zum Zwischenstand von 2:0. Rene Maschler ließ den Anhang der Heimmannschaft unter den 400 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen - er traf in Minute 40 zum 3:0. Nach dem souveränen Auftreten von Horitschon überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Horitschon führt hier mit 3:0 mit der Mithilfe des Usv.Der Usv mit 3 guten möglichkeiten ohne Tor. Geht hier noch was oder Spielt das Horitschon trocken nach Hause? Sebastian Pitzer, Ticker-Reporter

In der 68. Minute brachte Halbturn das Netz zum Zappeln und läutete damit eine Drangperiode des Gastes ein. Mark Szileszki beseitigte mit seinen Toren (81./91.) die letzten Zweifel am Sieg von ASK eco-puls Horitschon-Unterpetersdorf. Am Schluss gewann ASK Horitschon gegen Halbturn.

Halbturn spielt Teilweise nicht schlecht nützt aber die Torchancen die man hatte nicht. Horitschon spritziger,energischer und meistens einen schritt voraus. Auch wenn das Spiel mit 5:1 vielleicht zu hoch ausging, der Sieg für Horitschon aber doch verdient. Sebastian Pitzer, Ticker-Reporter

Nach sechs absolvierten Spielen stockte Horitschon sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Erfolgsgarant von ASK eco-puls Horitschon-Unterpetersdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 21 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASK eco-puls Horitschon-Unterpetersdorf.

21 Gegentreffer – kein Team der Burgenlandliga fing sich bislang mehr Tore ein. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Halbturn wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Halbturn weiter in Bedrängnis geraten.

Die Defensivleistung von Halbturn lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen ASK eco-puls Horitschon-Unterpetersdorf offenbarte Halbturn eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Burgenlandliga: ASK eco-puls Horitschon-Unterpetersdorf – Halbturn, 5:1 (3:0)

91 Mark Szileszki 5:1

81 Mark Szileszki 4:1

68 Ladislav Szoecs 3:1

39 Rene Maschler 3:0

11 Sebastian Trenkmann 2:0

9 Sebastian Trenkmann 1:0

