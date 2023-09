Spitzenspiel Siegendorf-Parndorf: Wie eine wilde Karussellfahrt

Details Samstag, 16. September 2023 09:01

In einem spannenden Aufeinandertreffen in der Burgenlandliga zwischen dem Leader ASV Siegendorf und dem ewigen Rivalen SC/ESV Parndorf 1900 endete die Partie mit einem 4:3-Sieg der Heimischen. In einem rasanten Top-Duell erkämpft sich Siegendorf spät den Sieg. Die Schilhan-Truppe behält nach diesem starken Auftritt die blütenweiße Weste. Das Spiel lockte über 700 Zuschauer an und bot den Fußballfans eine Mischung aus vielen Torchancen, zahlreichen Treffern und einen offenen Schlagabtausch.

Blitztor der Hausherren

Die Begegnung begann gleich mit einem Paukenschlag, als in der 3. Minute ein Chip-Ball im Strafraum der Gäste zu Lukas Secco kommt und der hat keine Mühe, den Ball im Tor der Auswärtigen zur 1:0-Führung unterzubringen. Aber die Freude der Hausherren dauerte nicht lange, nur vier Minuten später, einen Freistoß ließ Goalie Brúnó Péter Horváth nach vorn abprallen und Peter Chribik war zur Stelle und es hieß 1:1. Das Match gestaltete sich im weiteren Verlauf als ein offener Schlagabtausch, indem beide Mannschaften einige gute Tormöglichkeiten hatten. In der 36. Minute war Mario Wendelin nach einem Corner erfolgreich und erzielte die 2:1-Führung für die Gäste. Mit der 2:1-Führung der Parndorfer wurden die Seiten gewechselt.

Doppelpack von Mario Stefel sicherte Siegendorf den Sieg

Die Hausherren kamen mit Volldampf aus den Kabinen und in der 52. Minute war es Mario Stefel, der nach einer Balleroberung den 2:2 Ausgleich erzielte. Beide Mannschaften waren nun darauf bedacht, den Führungstreffer zu erzielen und wieder musste eine Standardsituation für die Gäste herhalten, als sie nach einem Freistoß in der 67. Minute das 3:2 erzielten. Nur zwei Minuten später die Antwort der Heimischen, eine Freistoßflanke kommt in den Strafraum der Auswärtigen geflogen und Deni Stoilov war mit dem Kopf zur Stelle und es hieß 3:3. Jetzt stand das Spiel auf des Messers Schneide, beide Mannschaften lukrierten etliche Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. In der 73. Minute die spielentscheidende Szene, als Schiedsrichter Thomas Paukowits nach einem unübersichtlichen Zweikampf Marius Charizopulos die Gelb-Rote-Karte zeigte und ihn vorzeitig zum Duschen schickte. Ab diesem Zeitpunkt drängten die Hausherren auf den Führungstreffer, der ihnen in der 85. Minute auch gelang, nach einer schönen Kombination auf der Seite kommt ein Stanglpass in den Strafraum der Gäste und Mario Stefel ließ sich diese Chance nicht entgehen und erzielte mit seinem Doppelpack den 4:3 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir haben heute in der zweiten Halbzeit viele Torchancen ausgelassen, die hätten für ein zweites Spiel gereicht, das müssen wir das nächste Mal besser machen. Aufgrund der Überlegenheit in der zweiten Spielhälfte haben wir das Match verdient gewonnen.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

„In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und auch ein Übergewicht an Torchancen, da hätten wir höher in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen und es war ein sehr engagierter Auftritt meiner Mannschaft, sie hat mental und körperlich alles hineingehauen. Die Gelb-Rote-Karte für Marius Charizopulos war nicht gerecht, mit dieser falschen Entscheidung hat der Schiri das Spiel entschieden. Meiner Meinung nach wäre ein Remis das gerechte Ergebnis gewesen.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.