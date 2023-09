Bittere Heimklatsche: Rudersdorf geht gegen Klingenbach unter

Details Sonntag, 17. September 2023 08:34

Der USVS Hausbauführer Rudersdorf empfing am Samstagabend in der 7. Runde der Burgenlandliga den ASK Klingenbach. Die Hausherren haben einen neuen Trainer an der Seitenlinie, nachdem Alfred Horvath das Handtuch geworfen hatte, für ihn kam Harry Bacher. „Die Mannschaft ist in einem guten Zustand und hat das Zeug, die Liga zu halten“, so der Neo-Coach vor dem Spiel. Die Gäste kannten aber kein Erbarmen und besiegten die aufopfernd kämpfenden Hausherren, die weiterhin die Effizient vor dem gegnerischen Tor vermissen ließen, mit einem klaren 4:1.

Schnelles Tor der Hausherren

Das Spiel hatte einen Auftakt nach Maß für die Hausherren, der ersten Angriff und schon zappelte das Leder in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen. Nach einem Lattenkopfball von Denis Svaljek kommt der Abpraller zu Manuel Skerlak und der erzielte per Kopfball das 1:0 für die Heimischen. Aber die Freude der Bacher-Truppe dauerte nicht lange, ein Handspiel im Strafraum der Hausherren führte zum Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Karl Hein Zierman in der 13. Minute und Jacub Sulc verwandelte den Penalty im zweiten Anlauf zum 1:1-Ausgleich. Zehn Minuten später das 2:1 für Klingenbach, eine Kopfballverlängerung von Jacub Sulc konnte Dominik Adam geschickt annehmen und beförderte das Spielgerät zur 2:1 Führung ins Tor der Hausherren. Wieder zehn Minuten später, nach einem Konter gab es einen Eckball für die Hatzl-Truppe, Frantisek Lady schlägt das Leder raffiniert in den Strafraum der Heimischen und Dominik Adam erzielt mit dem Kopf das 3:1. Kurz vor dem Pausenpfiff geht ein scharfer Schuss von Flamur Muleci knapp am Gehäuse der Gäste vorbei. Mit der 3:1-Führung der Auswärtigen wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach brachte die Führung über die Runden

Nach dem Wiederanpfiff gab es hochkarätige Torchancen für die Hausherren, aber Ibrahim Sahin, Fortini Matumona und Flamur Muleci konnte das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. Den Schlusspunkt setzten die Auswärtigen in der 83. Minute, als Matej Skreptak einen Stanglpass zum 4:1 Endstand verwertete.

Stimmen zum Spiel

Harry Bacher, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir sind gut gestartet, haben gleich mit 1:0 geführt, haben aber leider nur zehn Minuten später den Ausgleich bekommen. Der Gegner hat drei Torchancen gehabt und führt mit 3:1, wir fangen uns die Gegentore zu leicht ein und unsere Effizienz vor dem gegnerischen Tor muss besser werden.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir sind mit dem Plan ins Spiel gegangen, die Defensive zu stabilisieren, nach dem 1:1 Ausgleich haben wir uns besser auf die Spielweise der Rudersdorfer eingestellt, wobei sie es uns schwer gemacht hatten, ihre langen Bälle zu verteidigen. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

