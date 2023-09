Hochdramatisches Blaufränkisch-Derby endete mit einem 3:3 Remis

Details Sonntag, 17. September 2023 08:32

In einer intensiven und abwechslungsreichen Partie in der Burgenlandliga trennten sich der FC Deutschkreutz und der ASK Horitschon im Blaufränkisch-Derby mit einem gerechten 3:3 Remis. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet, beim Blick auf das Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Mit einem furiosen Endspurt konnten die Hausherren noch einen Punkt retten, warten aber schon seit sechs Runden auf den zweiten Sieg.

Rassiger Beginn beider Mannschaften

Über 1000 Zuschauer sind in das Stadion gepilgert, um das Blaufränkisch-Derby hautnah zu erleben und sie wurden nicht enttäuscht, es war ein rassiges, spannendes Match mit etlichen Treffern und dramatischen Schlussminuten. In der 17. Minute hatten die Hausherren die erste hochkarätige Torchance zu verzeichnen, aber Julian Salamon setzt den Kopfball knapp über die Latte. In der 22. Minute erzielte Rene Maschler einen Treffer a la Arjen Robben, er zieht mit dem Leder von der rechten Seite in die Mitte und drischt den Ball mit dem linken Fuß ins Kreuzeck zur 1:0 Führung der Gäste. Nur vier Minuten später versenkt Bastian Lehner einen Freistoß in die Maschen des Gehäuses der Heimischen zur 2:0 Führung. Die Begegnung blieb weiterhin ein offener Schlagabtausch und kurz vor dem Pausenpfiff der 1:2 Anschlusstreffer der Einheimischen: nach einem Thumberger-Freistoß aus dem Halbfeld geht der Ball an Freund und Feind vorbei und landet bei Dominik Heissler, der an der zweiten Stange lauert und den Ball aus kürzester Distanz nur mehr über die Linie drücken muss. Mit der knappen 2:1 Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren schafften in den Schlussminuten das Remis

Beide Mannschaften spielten weiterhin mit offenem Visier und kamen zu sogenannten Halbchancen. Als sich Sebastian Trenkmann in der 69. Minute gekonnt durchsetzte und auf 3:1 für die Gäste erhöhte, war für die meisten Zuschauer das Spiel schon entschieden. In der 85. Minute erzielte Lukas Csano nach einer schönen Kombination den 2:3 Anschlusstreffer. Nun war das Stadion wieder am Kochen und als David Thumberger in der Nachspielzeit den 3:3 Ausgleich erzielte, kannte die Freude der Hausherren über den gewonnenen Punkt keine Grenzen.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Solch ein Spiel wie das heutige hat man nicht oft, es war spannend bis zur Schlussminute. Wir wollten das Derby auf eigenem Rasen gewinnen, für uns war das 3:3 wie ein Sieg, wenn man das Remis in den Schlussminuten noch erspielen kann. Der Mannschaft gebührt ein großes Lob, dass sie trotz des zwei-Tore-Rückstandes nie aufgegeben und sich dann mit dem Remis belohnt hat.“

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Wir sind gut in das Spiel gekommen, haben schnell mit 2:0 geführt und die Hausherren waren zu diesem Zeitpunkt gewissermaßen tot. Nach dem Seitenwechsel waren wir die spielbestimmende Mannschaft und haben verdient die Führung erhöht, hätten weitere Treffer erzielen können. Aber wie es oft im Fußball so ist, vergebene Großchancen werden bestraft und in den Schlussminuten kamen die Hausherren noch zum Ausgleichstreffer. Das Remis ist für uns eine gefühlte Niederlage.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.