Knapp, aber nicht unverdient – Deutschkreutz besiegt Kohfidisch

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:40

Der FC Deutschkreutz konnte seit dem 1. Spieltag in der Burgenlandliga nicht mehr mit einem Sieg aufwarten. Dementsprechend weit nach hinten war man mittlerweile in der Tabelle abgerutscht. Am Samstagnachmittag empfing man am eigenen Platz im Duell den ASK Kohfidisch. Und endlich gelang es, sich den Frust von der Seele zu schießen. Am Ende stand ein 3:2 für die Gastgeber, das nach einer 3:0-Führung noch knapp ausgegangen ist. Mit diesem Erfolg kletterten die Hausherren einen Rang in der Tabelle nach oben.

Deutschkreutz war überlegen

In der ersten Halbzeit beherrschten die Hausherren das Spielgeschehen auf dem Rasen und hatten auch eine Vielzahl an guten Tormöglichkeiten. In der 14. Minute das 1:0 für die Hausherren, als ein Corner von David Thumberger auf die erste Stange gesegelt kam und Julian Salamon das Leder per Kopf in den Maschen des Gehäuses der Gäste versenkte. In der 30. Minute gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Gastgeber, aber die Pfeife von Schiedsrichter Fatih Tekeli blieb stumm. Drei Minuten später war der Ausgangspunkt für das 2:0 eine schön vorgetragene Kombination über Christian Stutzenstein und seinen Pass verwertete Julian Salamon mit seinem zweiten Treffer. Kaum hatten die Zuschauer den Tor-Jubel beendet, klingelte es schon wieder im Kasten der Auswärtigen, eine Balleroberung im Mittelfeld, Stutzenstein spielt auf Salamon und seinen Pass in den Rückraum verwertete David Thumberger zum 3:0. Nach diesem Doppelschlag hatten die Hausherren durch Tobias Szaffich eine weitere hochkarätige Torchance, die Führung auszubauen, aber ein Abwehrspieler der Kohfidischer rettete auf der Torlinie. Mit der klaren 3:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die zweite Halbzeit war ausgeglichen

Nach der Pause hatten der eingewechselte Luca Noel Treiber, Tobias Szaffich und Julian Salamon hochkarätige Torchancen, diese konnten aber nicht verwertet werden. In der 67. Minute der erste Treffer der Gäste, als Florian Csencsits eine Freistoßflanke mit dem Kopf verlängerte und das Leder im Tor der Hausherren zum 1:3 einschlug. Nun wurde die Partie hektisch, die Dürnbeck-Truppe versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen, was ihnen aber erst in der 90. Minute durch Christoph Schaffer gelang, aber zu spät, um noch einen Punkt zu erringen.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit klarmachen müssen, so viele Torchancen waren vorhanden. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, der weitaus höher hätte ausfallen müssen. Nun haben wir den ersten Sieg auf heimischen Rasen erzielt und sehen den kommenden Begegnungen mit Optimismus entgegen."

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Es war eine knappe Niederlage für uns, nach dem 1:0 ist für uns ein Elfmeter nicht gegeben worden, wer weiß, wie sich dann das Spiel entwickelt hätte. Nach dem 1:3 Anschlusstreffer hatten wir die Möglichkeit, ein weiteres Tor zu erzielen, was uns leider erst in der 90. Minute gelungen ist, zu spät, um noch einen Punkt mitzunehmen.“

