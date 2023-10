Klingenbach trumpft auf: 4:0-Sieg gegen Edelserpentin

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:31

In der 11. Runde der Burgenlandliga kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Edelserpentin und dem ASK Klingenbach. Die Heimmannschaft musste am letzten Wochenende nach einer Siegesserie die zweite Niederlage der Saison einstecken. Die Gäste mussten dem Gesetz der Serie nach heute einen Sieg erringen, denn nach einer Niederlage folgte immer ein Sieg. Diesen konnte Klingebach verwirklichen und setzte Edelserpentin mit 4:0 schachmatt.

Die Gäste dominierten das Spiel

Die Gäste begannen das Spiel mit viel Temperament und zwangen die Heimischen in ihre eigene Spielhälfte zurück. Vor dem 1:0 hatte die Hatzl-Truppe einen Lattentreffer und sogenannte Halbchancen, ehe Matej Skreptak in der 16. Minute mit einem Schuss von der rechten Seite, der ins lange Eck einschlug, die Führung erzielte. In der 32. Minute ein schöner Pass von Jacub Sulc, der sich auf der rechten Seite durchgesetzt hat, in den Rückraum zu Lukas Stahleder und der schießt das Leder trocken ins Tor der Gastgeber zur 2:0-Führung. In der Folge hatte Frantisek Lady noch einen Lattentreffer und einen Schuss von Matej Skreptak konnte der Goalie mit dem Fuß klären. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren starteten temperamentvoll in die zweite Spielhälfte

In der Halbzeitpause machte Trainer Michael Horvath einen Torwartwechsel, für den angeschlagenen Krisztian Seper kam Feldspieler Edin Muji ins Tor der Hausherren. Direkt nach Wiederbeginn hatten die Gäste einen Aluminiumtreffer durch Filip Chromy. Nun kamen die Hausherren immer besser ins Spiel und hatten eine optische Überlegenheit. In dieser Phase konnte sich der Goalie der Gäste, Stefan Schuller, bei zwei Aktionen auszeichnen. In der 59. Minute das 3:0 für die Auswärtigen, als Alessandro Blazevic das Leder im Kreuzeck versenkte. Last, but not least versenkte Frantisek Lady das Spielgerät in der 77. Minute zum 4:0-Endstand in die Maschen des Gehäuses der Heimischen.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Wir haben heute mit unserem Torwarttrainer das Spiel begonnen, dementsprechend verunsichert war die Mannschaft. In der Halbzeitpause haben wir dann mit Edin Muji einen Feldspieler ins Tor gestellt, da sich der Torwarttrainer verletzt hatte. In der zweiten Halbzeit haben wir gut mitgespielt, aber es fehlte das letzte Alzerl im Sturm, um einen Treffer zu erzielen. Wenn uns beim Stande vom 0:2 der Anschlusstreffer gelungen wäre, dann hätten wir noch die Chance auf ein Remis gehabt. Die 0:4 Niederlage ist meiner Meinung nach zu hoch ausgefallen.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir sind mit dem Plan ins Spiel gegangen, dass Angriff die beste Verteidigung ist, und haben die erste Halbzeit klar dominiert. Das einzige Manko an dieser Überlegenheit war, dass wir nur zwei Tore erzielt haben. Nach dem Seitenwechsel ist das Spiel auf der Kippe gestanden, aber der 3:0-Treffer hat das Spiel entschieden.“

