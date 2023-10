Offener Schlagabtausch und unterhaltsames Spiel: SV Leithaprodersdorf und SC Bad Sauerbrunn trennen sich mit einem Remis

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 10:52

Zum Abschluss der 11. Runde in der Burgenlandliga spielte der SV Leithaprodersdorf gegen SC Bad Sauerbrunn. Beide Mannschaften verloren ihr letztes Spiel und wollten sich rehabilitieren und dafür sorgen, dass drei Punkte auf dem eigenen Konto landen. In einem rassigen, ausgezeichneten Burgenlandliga-Spiel trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten 1:1 Remis, wobei genügend Torchancen für beide Teams vorhanden waren, um einen Sieg zu erringen.

Offener Schlagabtausch

An die 250 Zuschauer waren in die LeithArena gepilgert und wurden nicht enttäuscht, sie sahen ein spannendes und abwechslungsreiches Fußballspiel, indem beide Mannschaften den Offensivfußball bevorzugten. In der 13. Minute das 1:0 für die Gäste, als Christoph Krenn Michal Kozak in Szene setzte, der spielte einen Zuckerpass in den Rückraum auf Tomislav Ivanovic und der knallte das Leder volley genau ins Kreuzeck des Kastens der Einheimischen. Ein Tor der Marke sehenswert. Aber die Hausherren ließen nicht lange auf die Antwort warten, ein Doppelpassspiel zwischen Levi Markhardt und Leotrim Saliji und der Erstgenannte versenke in der 20. Minute das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zum 1:1 Ausgleich. Die Hausherren sowie die Gäste hatten bis zum Pausenpfiff weitere gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Mit dem 1:1 Remis wurden die Seiten gewechselt.

Keine der beiden Mannschaften konnte den Lucky Punch erzielen

In der zweiten Spielhälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Mannschaften versuchten, in Führung zu gehen. Kurz vor dem Spielende hatte Michal Kozak zweimal den Lucky Punch vor den Füßen, brachte aber den Ball nicht im Tor der Heimischen unter. Die Hausherren hatten auch die Chance auf den Lucky Punch, in der Nachspielzeit vergab Levi Markhardt nach Zuspiel von Benjamin Petö den Siegestreffer. Schlussendlich trennten sich beide Mannschaften mit einem gerechten Remis.

Stimmen zum Spiel:

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war eine sehr gute Partie auf einem hohen Niveau, spannend und rassig, wir haben es leider verabsäumt, einige unsere hochkarätigen Torchancen zu verwerten, aber es ist oft wie verhext, das Leder wollte nicht im Tor der Gäste landen.“

Heinz Kremer, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war ein flottes, abwechslungsreiches Spiel, schließlich geht das Remis in Ordnung. Beide Mannschaften hatten in der Endphase der Begegnung die Chance für den Matchball, der aber nicht verwertet werden konnte.“

