Doppelpack Leszkovich: Sankt Margarethen weist Schattendorf mit 4:0 die Schranken

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 11:05

Zum Abschluss der 11. Runde der Burgenlandliga empfing der SV Sankt Margarethen den zuletzt erstarkten SV Schattendorf. Die Gastgeber sind nach einem durchwachsenen Start wieder besser in Form und konnten die letzten vier Matches mit einem Sieg beenden. Die Gäste verzeichneten nach einem schlechten Saisonstart elf Punkte aus den letzten sechs Partien und wollten nicht mit leeren Händen die Heimreise antreten. Die Gastgeber spielten heute groß auf und ließen den Gästen keine Chance auf ein Remis, die Lederer-Truppe war zu überlegen.

Die Hausherren bestimmten das Spielgeschehen

Die ersten 15 Minuten war es ein leichtes Abtasten beider Mannschaften, ohne nennenswerte Situationen. In der 16. Minute die erste Möglichkeit der Heimmannschaft. Igor Bosnjak mit einem Seitenwechsel auf Ernest Grvala, der legt auf Kapitän Martin Weixelbaum, der Schuss wird allerdings abgefälscht und landete im Corner. In der 35. Minute legte sich Ernest Grvala das Leder für einen Freistoß zurecht und zirkelt den Ball direkt an der Mauer vorbei ins untere Eck des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Die Hausherren drängten auf weitere Treffer, die ihnen auch gelangen. In der 41. Minute ein Schuss von Sebastian Leszkovich, der immer länger wurde und im Kasten der Schattendorfer einschlug. Nur vier Minuten später war es wieder Sebastian Leszkovich, der nach einem Gestocher im Strafraum der Gäste das Leder kompromisslos im Tor der Auswärtigen unterbrachte. Mit drei Toren innerhalb von zehn Minuten beendeten die Hausherren die erste Halbzeit.

Zweite Halbzeit gestaltete sich offener

Die Gäste starteten die zweite Halbzeit mit einem Lattenkopfball von Fabian Stein, aber das war schon alles, was die Elf von Trainer Cadek an Torchancen zu bieten hatte. Es gab noch vereinzelte Torcmöglichkeiten für die Heimischen, einmal prüfte Ernest Grvala den Goalie der Gäste, das andere Mal eine gute Flanke von Phillip Wenzl, Thomas Jusits köpfte den Ball allerdings an die Latte. Kurz vor dem Spielende das 4:0, als Mario Wenzl einen sehenswerten Fernschuss vom Stapel ließ, der unhaltbar für Torwart Alex Bernhardt einschlug.

Stimme zum Spiel

Günter Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht und sind auch verdient mit 3:0 in Führung gegangen, von Schattendorf war in dieser Phase nichts zu sehen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert und haben unseren fünften Saisonsieg in Folge souverän über die Runden gebracht."

