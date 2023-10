Wiedergutmachung geglückt! SV Leithaprodersdorf ringt Pinkafeld mit 4:1 nieder

Details Samstag, 21. Oktober 2023 09:12

In der 12. Runde der Burgenlandliga kam es am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Leithaprodersdorf und dem SC Pinkafeld. Beide Mannschaften konnten in der bisherigen Meisterschaft nicht überzeugen und benötigten dringend Punkte, um nicht den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren. Die Hausherren kamen besser ins Spiel und bekamen von Schiedsrichter Nikica Veselcic zwei berechtigte Elfmeter zugesprochen. In der zweiten Halbzeit gab es nach dem 1:3 Anschlusstreffer noch ein kurzes Aufflammen der Gäste, das aber bald wieder erlosch.

Ereignisarme erste Spielhälfte

In den ersten 30 Minuten gab es kaum nennenswerte Aktionen auf dem Spielfeld, beide Mannschaften waren nach den nicht erfolgreichen vergangenen Wochen verunsichert und wollten nicht ins offene Messer des Gegners laufen. In der 33. Minute ein Superpass von Stephan Heiss auf Leotrim Saliji und der wird im Strafraum der Gäste umgenietet. Der Schiri zeigte sofort auf den Punkt und Tobias Beran verwandelte gekonnt zur 1:0-Führung für die Hausherren. Nur sechs Minuten der nächste Elfmeterpfiff, als Levi Markhardt gefoult wurde und wieder war es Tobias Beran, der per Penalty auf 2:0 erhöhte. Vor dem Pausenpfiff eine Superchance zum 3:0. Tobis Beran setzt sich sehenswert gegen drei Pinkafelder durch und passt zu Marcel Wölfer, dieser vergibt jedoch aus knapp 7 Metern Entfernung. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren waren überlegen

In der zweiten Halbzeit waren die Hausherren weiter tonangebend und nach einer schönen Kombination von Leotrim Saliji und Levi Markhardt erhöhte Letzterer in der 52. Minute auf 3:0 für die Heimischen. Als der Pinkafelder Kanonier vom Dienst, Christoph Saurer in der 66. Minute auf 1:3 verkürzte, flammte noch einmal die Hoffnung der Auswärtigen auf, zumal Lukas Wenninger eine Minute später eine hochkarätige Torchance vergab. In der 75. Minute zieht Levi Markhardt auf dem linken Flügel los und sein Superpass erreichte Luca Dellantonio an der Strafraumgrenze und der knallte das Leder zum 4:1 in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Bemerkenswert war die Moral der Halwachs-Truppe, sie gab trotz 4:1 Rückstand nicht auf und kamen auch zu Abschlüssen, die aber zu keiner Resultatsveränderung führten.

Stimmen zum Spiel

Mario Santner, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Zu Beginn der Partie hat man schon eine Verunsicherung meiner Mannschaft nach den sechs Wochen ohne einem Sieg gespürt, trotzdem haben wir das Spiel druckvoll begonnen und hatten auch Torchancen vorgefunden. Nach dem 2:0 hat meine Mannschaft das Spiel beherrscht und auch verdient gewonnen.“

Lukas Halwachs, Trainer SC Pinkafeld:

„Wir sind heute überhaupt nicht ins Spiel gekommen, es ist von Beginn an nicht gut für uns gelaufen. Leithaprodersdorf hat aggressiv gespielt und meine Mannschaft hat kaum eine Gegenwehr gezeigt. Nach dem 1:4 hatten wir noch eine vielversprechende Möglichkeit, auf 2:4 zu verkürzen, aber das ist uns nicht mehr gelungen.“

