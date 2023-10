ASK Marz wartet weiter auf ersten Heimsieg: 0:3-Pleite gegen Ritzing

Details Samstag, 21. Oktober 2023 09:42

In der Burgenlandliga gastierte am gestrigen Freitagabend der SC Ritzing beim Minimalisten ASK Marz zum Meisterschaftsspiel in der 12. Runde. Die Formkurve der Gäste zeigt steil nach oben, es bleibt aber abzuwarten, ob sie den Betonriegel der Hausherren knacken können. Die Hausherren mussten auf vier Stammspieler verzichten, die aufgrund einer Verletzung oder Erkrankung kurzfristig ausgefallen waren. Die Gäste zeigten eine solide Leistung und konnten aufgrund sehenswerter Spielzüge und deren Abschlüsse das Spiel für sich entscheiden.

Ritzing kam besser in Schwung

Beide Mannschaften begannen mit vorsichtigem Abtasten die Begegnung, und die Hausherren hatten in der 15. Minute die Chance, in Führung zu gehen, aber Patrik Schreiben konnte das Leder nicht im Kasten der Gäste unterbringen. In der 21. Minute zeigte Necdet Yörük, wie man es besser machen kann und erzielte ein Tor aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung für die Furtner-Truppe. In der Folge hatten die Gäste das Spiel voll im Griff und ließen keine Torannäherung der Gastgeber zu. Somit wurden mit der knappen 1:0-Führung für die Gäste die Seiten gewechselt.

Die Gäste machten den Sack zu

Es dauerte bis zur 72. Minute, ehe die Auswärtigen das 2:0 erzielen konnten. Filip Filipovic bekam das Leder maßgerecht von Necdet Yörük zugespielt, ließ im Strafraum noch einen Verteidiger aussteigen und lupfte das Leder über den Goalie in den Kasten der Heimischen. Es folgten weitere Torchancen durch Filip Filipovic und Martin Gander, aber das Aluminium stand im Wege. Kurz vor dem Spielende gab es noch eine Unterbrechung, denn ein Flutlichtmast war ausgefallen. Nachdem der Schaden behoben war, setzte Martin Gander in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt.

Stimmen zum Spiel:

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Es war heute schwierig, für uns, die vielen Ausfälle zu verkraften, aber wir haben trotzdem in der ersten Halbzeit gut mitgehalten und hätten in Führung gehen müssen. Ritzing ist eine gute Konter-Mannschaft, und das hat sie heute auf unserem Sportplatz auch bewiesen. Aufgrund der fehlenden Stammspieler musste ich heute mit Markus Dusek einen 42-jährigen Verteidiger mit wenig Spielpraxis aufstellen, der aber seine Sache gut gemacht hat.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Meine Mannschaft hat heute souverän gespielt und hätte aufgrund der vielen Torchancen in der zweiten Halbzeit auch höher gewinnen können. Besonders das Aluminium war uns ein paar Mal im Wege, aber ich bin heute mit der gezeigten Leistung meiner Truppe sehr zufrieden.“

