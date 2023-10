Parndorf weiter im Vormarsch – Auswärtssieg gegen Bad Sauerbrunn

Details Samstag, 21. Oktober 2023 09:48

Die punktgleichen Tabellennachbarn, der SC Bad Sauerbrunn empfing am Freitagabend den SC/ESV Parndorf 1900 zum Meisterschaftsspiel in der 12. Runde der Burgenlandliga. Eine hochinteressante Partie konnten die Zuschauer erwarten, deren Ausgang vor dem Spiel völlig offen war. Es war eine sehenswerte Begegnung, in der die Gäste dank ihrer Effizienz im Strafraum der Badstädter das Match für sich entscheiden konnten.

Offener Schlagabtausch beider Teams

Über 300 Zuschauer sind in das Wetterkreuzstadion gepilgert, um das Spiel Tabellendritter gegen den Zweiten zu verfolgen. Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel angepfiffen, brannte es lichterloh im Strafraum der Gäste. Der Goalie der Gäste, Martin Kraus, konnte aus kurzer Entfernung einen Kopfball von Michal Kozak und den Abpraller, der zu Tomislav Ivanovic kam, sensationell parieren. In der 25. Minute das 1:0 für die Gäste, eine Balleroberung im Mittelfeld, ein Doppelpassspiel und Peter Chribik bringt das Spielgerät in den Maschen des Gehäuses der Einheimischen unter. In der Folge hatten beide Mannschaften noch einige gefährliche Torannäherungen, einmal konnte Sebastian Tisch für die Heimischen eine Superflanke von Lukas Kornholz nicht verwerten, weitere Torchancen brachten aber keinen Treffer. Somit wurden mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Parndorf nutzte seine Torchancen

Gleich nach Wiederanpfiff, ein schön vorgetragener Angriff der Gäste und Marius Charizopulos brachte seine Mannschaft mit einem scharfen Schuss mit 2:0 in Führung.(46). Nur sieben Minuten später, die Parndorfer setzten sich auf der Seite gekonnt durch, der Ball kommt zu Paulo Heimo Jani und der vollendete diesen Spielzug mit dem 3:0 für die Auswärtigen. Eine echte Chance hatten die Hausherren in der 60. Minute, als eine Flanke von Michal Kozak und vom gerade zuvor eingewechselten Raphael Pohl nicht verwertet wurde. Bis zum Spielende war es eine offene Partie, welche die Gäste aufgrund ihrer Effizienz vor dem Tor verdient gewonnen haben.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Leider war heute der Spielverlauf komplett gegen uns, denn wir haben in Wahrheit ein hervorragendes Spiel abgeliefert und hatten gut in das Spiel hineingefunden. In der Halbzeitpause haben wir uns viel vorgenommen und haben sofort den zweiten Gegentreffer bekommen, der nicht in unser Konzept gepasst hat. Nach dem 0:3 war das Spiel gelaufen, das Ergebnis ist aber dem Spielverlauf nach zu hoch ausgefallen.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1900:

"Je länger die Partie gedauert hatte, umso besser sind wir ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir, schon wie in der Vorwoche, eine gute Partie gezeigt und haben auch verdient gewonnen. Ab der 70.Minute habe ich im Hinblick auf unser Raiffeisen-Cup-Spiel am kommenden Mittwoch wieder vier Spieler ausgewechselt."

