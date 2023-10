Zwei Elfmeter waren die Ausbeute einer engen Partie zwischen SpG Edelserpentin und SV Sankt Margarethen

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 09:22

Am Samstagnachmittag ging das Duell zweier Mannschaften der oberen Tabellenhälfte in der Burgenlandliga über die Bühne. Die SpG Edelserpentin traf am eigenen Platz auf den SV Sankt Margarethen. Das Auswärtsteam war in den letzten Runden so richtig im Flow und heimste dabei sagenhafte 15 Punkte in fünf Matches ein. Das heutige Match entsprach nicht der Klassifizierung beider Mannschaften, es waren nicht viele schöne Kombinationen zu sehen, meistens war an der Strafraumgrenze des Gegners Endstation.

Es waren keine schönen Kombinationen zu sehen

Das Spiel begann ohne viele Höhepunkte, es plätscherte so vor sich hin, die Kombinationen beider Mannschaften endeten vor dem Strafraum des jeweiligen Gegners. In der 16. Minute, der ersten Höhepunkt der Begegnung, Milán Ángyán wird im Strafraum der Gäste gefoult und der Gefoulte selbst legte sich das Leder zurecht und sein Penalty sauste unhaltbar in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Wer nun dachte, der Treffer der Hausherren macht das Spiel nun flotter, der sah sich getäuscht. Darum ist erst n der 34. Minute vom zweiten Höhepunkt dieser Partie zu berichten. Wieder war es ein Strafstoß, dieses Mal wurde Sebastian Leszkovich im Strafraum der Hausherren gefoult und Elfmeterspezialist Thomas Jusits ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1 Ausgleich. In der Folge hatten die Gäste die Chance, in Führung zu gehen, aber Gergö Fönyedi vergab in aussichtsreicher Position. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Das Spiel wurde nicht besser

Die Hoffnung der Zuschauer, dass es in der zweiten Halbzeit ein besseres Spiel gibt, wurde nicht erfüllt. Es gab zwar mehr Torannäherung als in Spielhälfte eins, aber eine zwingende Torchance war nicht zu sehen. Somit war das 1:1-Remis die logische Folgerung einer nicht berauschenden fußballerischen Darbietung.

Stimmen zum Spiel

Peter Schönfeldinger Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Das war heute ein Spiel der Kategorie ‚Sommerkick‘ mit wenigen Kombinationen, die beiden Tore sind aus Elfmetern entstanden. Das 1:1 ist aus meiner Sicht ein gerechtes Unentschieden, denn beide Mannschaften hatten wenige Torchancen.“

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„Wir trauern nicht, dass wir die Siegesserie nicht fortsetzen konnten, wir haben ein Remis erreicht und sind nun seit sechs Spielen ungeschlagen. Das Spiel war bis zum Ende spannend, aber auf keinem hohen Level. Es war ein gerechtes Remis für beide Mannschaften.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.