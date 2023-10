Glückliches Remis für Schattendorf im Match gegen Halbturn

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 09:39

In der 12. Runde der Burgenlandliga fand unter anderem am Samstagnachmittag die Partie SV Schattendorf gegen USV Halbturn statt. Aufgrund des bisherigen Meisterschaftsverlaufs ging die Heimmannschaft als eindeutiger Favorit in die Partie. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, denn der Tabellenletzte trat sehr selbstbewusst auf und hatte sich den Punkt mehr als redlich verdient. Die Hausherren ließen ein gutes Kombinationsspiel vermissen, hatten in der zweiten Halbzeit aber ein Plus an Torchancen, sodass es ein gerechtes Remis wurde, welches dem Tabellenschlusslicht nicht viel weiterhilft.

Frühe Führung für die Gäste

Der Tabellenletzte der Burgenlandliga begann die Begegnung mit einem Offensivfußball und sie kamen in der 5. Minute zum 1:0 Führungstreffer, vorausgegangen war eine sehenswerte Kombination von Marco Philip Hoffmann, der das Leder auf Simon Marko weiterspielt und der hat keine Mühe, das Spielgerät im Kasten der Einheimischen unterzubringen. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es für beide Mannschaften sogenannte Halbchancen, die aber nicht verwertet wurden. Mit dieser knappen 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Schattendorf wurde agiler

Eine hochkarätige Torchance hatten die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit, als Simon Marko den Ball aus sieben Metern Entfernung an die Latte knallte. Das hätte das 2:0 sein können und es wäre vielleicht eine Vorentscheidung gewesen. In den Schlussminuten stellte Trainer Dürnbeck die Mannschaft um, beorderte seinen Verteidiger Gerhard Karner in den Sturm und der konnte per Kopf nach einer schönen Flanke den viel umjubelten Ausgleichstreffer in der 85. Minute erzielen.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Summa Summarum, ein gerechtes Remis, wir sind natürlich enttäuscht, aber wir müssen auch zufrieden sein, dass wir den Ausgleich in den Schlussminuten noch geschafft haben. Es war ein Spiel mit wenigen Torchancen, in das wir sehr unglücklich gestartet sind. Das war heute für uns ein gewonnener Punkt, mit dem wir gut leben können.“

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Halbturn:

„Der Ausgleichstreffer fünf Minuten vor dem Spielende war sehr bitter für uns, da wir das Spiel kontrolliert hatten. Wenn Simon Marko das 2:0 erzielt hätte, wären wir als Sieger vom Platz gegangen. Es war heute der erste Punkt auf fremden Rasen, der uns aber nicht weiterbringt.“

