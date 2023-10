Siegendorf überrollt Kohfidisch mit 7:1

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:02

Zum Abschluss der 12. Runde in der Burgenlandliga spielte am Samstagnachmittag der ASK Kohfidisch gegen den Tabellenführer ASV Siegendorf. Nach der Niederlage letzte Woche gegen Deutschkreutz wollten sich die Hausherren rehabilitieren und dafür sorgen, dass die drei Punkte im eigenen Stadion bleiben. Die Gäste kamen mit anderen Erwartungen nach Kohfidisch, nach drei Remis wird ein Sieg dringend notwendig. Von Beginn an war der Leader die spielbestimmende Mannschaft und ließ den Hausherren keine Chance. Nach der Ladehemmung im letzten Match zeigten die Kanoniere der Gäste heute, was sie drauf haben, und zerlegten die Heimischen in alle Einzelteile.

Siegendorf war überlegen

Die Gäste begannen das Spiel gleich mit einem Offensivfußball, und in der 10. Minute erzielte Lukas Grozurek nach einem guten Zuspiel von Lucas Secco die 1:0-Führung für die Auswärtigen. Nur sechs Minuten später das 2:0 nach einem Corner, den Deni Stoilov mit dem Kopf einnetzte. Die Hausherren zeigten aber, dass sie das Spiel nicht kampflos abgeben wollten, und Florian Csencsits erzielte in der 21. Minute den 1:2-Anschlusstreffer. Anschließend vergab Kevin Hassler die große Chance, auf 2:2 gleichzuziehen, und kurz darauf fabrizierte Bence Vajda ein Eigentor zum 1:3. Diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Anscheinend waren die Hausherren mit ihren Gedanken noch in der Kabine, als Lukas Secco binnen zwei Minuten das Ergebnis auf 5:1 für die Gastmannschaft erhöhte. Damit war die Begegnung entschieden, aber der Torhunger der Schilhan-Truppe war bislang nicht gestillt, in der 64. Minute war es Lukas Grozurek mit seinem zweiten Treffer, der auf 6:1 erhöhte und last, but not least war es Mario Stefel, der in der 80. Minute den 7:1 Endstand fixierte.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Nach dem 1:2 hatten wir die Chance zum Ausgleich, Kevin Hassler hat diese Möglichkeit leider vergeben. Dazu kam ein Eigentor für meine Mannschaft und direkt nach der Pause der Doppelschlag der Gäste zum 1:5, anschließend war für uns nichts mehr zu holen.“

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„Wir sind früh in Führung gegangen, Kohfidisch hat erstaunlicherweise hoch gepresst, haben sich nicht wie unsere letzten Gegner hinten hineingestellt, das hat uns natürlich sehr in die Karten gespielt. In der Pause habe ich umgestellt, die Offensive verstärkt und dieser Plan ist voll aufgegangen. Mit mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor hätte er Sieg noch höher ausfallen können.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.