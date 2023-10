Rudersdorf weiter im Aufschwung: Bacher-Truppe feiert gegen Deutschkreutz den zweiten Sieg in Folge

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 10:13

USVS Hausbauführer Rudersdorf begrüßte Samstagnachmittag in der Burgenlandliga den FC Deutschkreutz zum Duell in der 12. Runde. Die Hausherren konnten in dieser Saison noch keinen Heimsieg aufweisen, die Gäste konnten zuletzt den zweiten Sieg in dieser Spielzeit feiern. Die Gastgeber hatten nach dem überraschenden Auswärtssieg in Halbturn viel Selbstvertrauen getankt und setzten in den Schlussminuten zu einem Sturmlauf an, indem die Gäste mit 2:5 untergingen.

Offene erste Halbzeit

Bereits in der 1. Minute eine Top-Chance Rudersdorf – Denis Svaljek läuft allein aufs Tor, der Torwart der Auswärtigen kann zum Eckball abwehren. Nach 25. Minuten die erste große Tormöglichkeit für die Gäste, aber der Goalie der Heimischen, Sebastian Kracher, hält sensationell. In der 31. Minute gehen die Gäste überraschend in Führung, nach einem weiten Ball in den Strafraum passiert ein Abwehrfehler des Torwarts und Julian Salamon braucht den Ball zur 1:0 Führung nur über die Linie zu schieben. Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten, in Minute 36 kam ein Freistoß in den Strafraum der Auswärtigen geflogen und Maximilian Geschl war zur Stelle und es hieß 1:1. Im Anschluss daran hatten die Heimischen noch eine Vielzahl an guten Tormöglichkeiten, aber die konnten nicht verwertet werden. Mit dem 1:1-Remis wurden auch die Seiten gewechselt.

Rudersdorf setzte zum Schluss-Spurt an

In der 51. Minute gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, Fabian Wonisch wurde gelegt, die Pfeife von Schiri Paukowits blieb stumm. In der 65. Minute ein Tor aus dem Nichts für die Gäste – nach einem Stanglpass kann Torhüter Kracher noch leicht parieren, der Goalgetter der Auswärtigen, Lukas Csano, steht goldrichtig und schiebt zum 2:1 ein. Die Hausherren erhöhten nun den Druck, und Lauro Sifkovits versuchte es mit einem Schuss vom Strafraumeck, und das Spielgerät zappelte in den Maschen des Gehäuses der Gastmannschaft zum 2:2 Ausgleich. Jetzt waren die Hausherren nicht mehr zu halten, nur fünf Minuten später startet Ibo Sahin einen Alleingang, umspielt noch einen Verteidiger und schiebt eiskalt zur 3:2-Führung ein. In der 88. Minute erläuft Denis Svaljek einen Pass in die Tiefe, spielt noch einen Abwehrspieler der Gäste aus und es heißt 4:2. Manuel Skerlak macht in der Nachspielzeit den Deckel darauf – Ibo Sahin läuft die Torlinie entlang – der Torhüter pariert den Pass zu Skerlak, aber dieser kommt an das Leder und schiebt zum 5:2 Endstand ein.

Stimme zum Spiel

Harry Bacher, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Es war heute das beste Spiel meiner Mannschaft in dieser Saison, wir waren die gesamte Spielzeit überlegen, wir hätten aber schon früher die Tücher ins Trocken bringen müssen, so viele gute Torchancen waren vorhanden. Meine Burschen haben nun mit zwei Siegen in Folge den Abstiegskampf angenommen. Am kommenden Wochenende wird es wahrscheinlich in Siegendorf nichts zu holen geben, aber in den letzten beiden Matches vor der Winterpause sind Punktegewinne noch möglich.“

