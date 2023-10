Dreierpack von Marco Philip Hoffmann bescherte Halbturn den zweiten Sieg

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 09:42

Der USV Halbturn empfing am Samstagnachmittag in der 13. Runde der Burgenlandliga die SpG Edelserpentin zum Duell der Aufsteiger. Während die Gäste optimal in die Saison gestartet sind, dümpeln die Hausherren am Tabellenende herum. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gab es für Halbturn, denn Edelserpentin hat im Raiffeisencup gegen den letzten der II. Liga Süd verloren. Die Hausherren überzeugten und konnten die zweiten Saisonsieg realisieren.

Halbturn war überlegen

An die 250 Zuschauer sind ins Kastanien-Stadion gepilgert und hofften, dass dem USV der zweite Sieg gelingen wird. Bereits in der 9. Minute hatten die Heimischen eine Riesenmöglichkeit, in Führung zu gehen; ein Abpraller von Goalie Patrik Erdei landete bei Lukas Burian, aber sein Schuss landete im Nirgendwo. In der 26. Minute wurde ein schön vorgetragener Angriff über drei Stationen von Marco Philip Hoffmann mit einem Schuss ins lange Eck zur 1:0-Führung für die Gastgeber vollendet. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Hausherren machten den Deckel drauf

Kaum hatte der Schiedsrichter die Partie wieder angepfiffen, hatten die Hausherren eine Kopfballchance von Simon Marko, welche er nicht verwerten konnte. In der 64. Minute ein Stanglpass von Marco Philip Hoffmann, der kommt zu Lukas Burian, und er kann das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. Lukas Burian macht sich in der 72. Minute auf dem Weg zum Tor der Auswärtigen und wird gefoult und Schiedsrichter Oliver Fix zeigt sofort auf den Punkt und Goalgetter Marco Philip Hoffmann lässt sich diese Chance nicht entgehen und verwandelt zur 2:0 Führung. Die Hausherren hatten noch weitere Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In der 86. Minute konnte der Goalie der Heimischen, Rene Summer, mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer der Gäste verhindern. Den Deckel endgültig drauf machte wieder Marco Philip Hoffmann in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer zum 3:0 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Werner Hoffmann, Sektionsleiter USV Hoffmann:

„Wir waren heute effizient, haben die Tore zu einem richtigen Zeitpunkt geschossen. Meine Mannschaft hat heute so gespielt, wie man zu Hause spielen muss, mit enormem Einsatz und Siegeswillen. Endlich haben wir den zweiten Sieg errungen.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Es war heute kein gutes Spiel meiner Mannschaft, wir sind einfach nicht durchgekommen. Momentan rennt es einfach nicht, so wie wir in den ersten Runden das Eitzerl mehr gehabt haben, das fehlt uns nun. Wir haben uns punktemäßig ein gutes Polster angeschafft, sodass wir dieses Formtief auffangen können.“

