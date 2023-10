Bad Sauerbrunn bleibt auswärts ohne Niederlage: 1:0-Sieg in Horitschon

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:00

Eine Herkulesaufgabe wartete am Samstagnachmittag in der 13. Runde der Burgenlandliga auf den ASK Horitschon, der sieben Stammspieler aufgrund der Platzverweise vom letzten Wochenende und den verletzten Spielern ersetzen musste. Der Tabellenneunte empfing den SC Bad Sauerbunn, der auf fremden Rasen noch ungeschlagen sind und immer eine gute Performance gezeigt hat. Die Gäste hatten heute das Glück auf ihrer Seite und nahmen die drei Punkte mit auf die Heimreise.

Beide Mannschaften mit offenem Visier

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit offenem Visier, jede versuchte, mit einem schnellen Tor in Führung zu gehen. In der 19. Minute setzte Mario Cerny einen wuchtigen Kopfball an die Latte, zehn Minuten später die nächste gute Chance für die Badstädter, Sebastian Tisch scheitert bei einem Lukas Kornholz-Standard per Flugkopfball am stark parierenden Fabian Leeb. Von den Hausherren gab es im ersten Spielabschnitt einige Torannäherungen, aber eine zwingende Torchance war nicht dabei. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Bad Sauerbrunn mit besseren Torchancen

Gleich nach dem Seitenwechsel das 0:1 für die Gäste, Lukas Kornholz behält Übersicht, überhebt per Lupfer die gesamte Hintermannschaft der Hausherren, das Leder kommt zu Antonio Grgic, der vor dem Tor cool bleibt und mit dem linken Fuß über den Goalie hinweg abschließt. Die Angriffe der Gäste gingen weiter und in der 61. Minute, Torwart Leeb mit einer weiteren Glanztat, gegen Grgic pariert er stark am kurzen Pfosten. In Minute 73 fast das 2:0 für die Auswärtigen, ein kurz abgespielter Freistoß lässt Thomas Piermayr frei im Sechzehner auftauchen, der legt auf Michal Kozak quer, der im Eins-gegen-Eins-Duell an Fabian Leeb aber scheitert. In der Schlussphase setzten die Hausherren auf totale Offensive, aber ein Treffer wollte ihnen nicht gelingen.

Stimmen zum Spiel

Edi Stössl, Trainer ASK Horitschon:

„Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit mit Torchancen auf beiden Seiten, nach dem Seitenwechsel war Bad Sauerbrunn die bessere Mannschaft. Trotz der vielen Ausfälle war das Spiel meiner Mannschaft ausgezeichnet, und meine Jungs haben eine tolle Leistung gezeigt und mit etwas Glück wäre ein Remis möglich gewesen.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Es war heute ein hart umkämpfter Sieg, aber zusammengefasst geht er in Ordnung, weil wir ein großes Chancenplus gehabt haben. Unser Manko bleibt weiterhin die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Wir hatten vier Ausfälle und bitter für uns, dass ich den Routinier Christoph Krenn in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt austauschen musste.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.