Überraschung: Kohfidisch entführt drei Punkte aus Ritzing

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:51

Der in guter Form befindliche SC Ritzing empfing am Samstagnachmittag in der 13. Runde der Burgenlandliga im Sonnenseestadion den ASK Kohfidisch. Aufgrund des bisherigen Meisterschaftsverlaufs ging die Heimmannschaft als eindeutiger Favorit in die Partie. Aber die Gäste aus Kohfidisch machten ein gutes Spiel und entführten die drei Punkte aus Ritzing und konnten mit dem Sieg ein wenig Abstand zur Gefahrenzone schaffen. Für die Hausherren bitter, sie verloren den dritten Platz im Klassement.

Ritzing dominierte die erste Halbzeit

Die erste Halbzeit begann so, wie es die Anhänger von Ritzing erwartet haben, die Hausherren erspielten sich eine Überlegenheit und hatte auch einige hochkarätige Torchancen. Einmal schoss Martin Gander im Strafraum über das Tor, eine Superflanke von Devran Tiskaya konnte Filip Filipovic alleinstehend vor dem Goalie der Gäste nicht im Tor unterbringen. Bei einem Angriff von Gander und Filipovic im Duell zwei gegen eins landete das Leder bei dem Verteidiger. Aber einen Treffer konnten die Heimischen erzielen, als Daniel Wolf mit einem abgefälschten Schuss in der 24. Minute die 1:0-Führung schoss. Mit dieser 1:0-Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste waren effizient

Kurz nach dem Wiederbeginn gab es ein Gestocher im Strafraum der Heimischen und Philipp Toth war der glückliche Schütze zum 1:1 Ausgleich. Die nächste hochkarätige Torchance hatte wieder die Furtner-Elf, als Filipovic nach einem Stanglpass den Ball dem Goalie der Gäste direkt in die Arme schoss. Die 2:1 Führung für die Auswärtigen war in der Entstehung kurios, als sich die Abwehrspieler der Gastgeber für eine Freistoß-Flanke formierten, schaltete Schlitzohr Philipp Toth in der 70. Minute rasch und lupfte den Ball zum frei stehenden Florian Csencsits, der das Spielgerät eiskalt einnetzte. In der weiteren Folge schwappte das Spiel hin und her, zwischendurch bekam der Trainer der Auswärtigen, Matthias Dürnbeck, die Gelb-Rote Karte wegen Kritisieren. Die Hausherren wurden nun immer offensiver und das nutzten die Kohfidischer zum Konterfußball. In der 5. Minute der Nachspielzeit schickte Florian Csencsits seinen Kapitän Julian Binder auf die Reise und der kam mit dem 3:1-Endstand zurück.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Was meine Mannschaft heute geboten hat, ist schwer zu beschreiben, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. In der ersten Halbzeit hätten wir mit drei Tore Vorsprung führen müssen, so viele hochkarätige Torchancen waren vorhanden, Kohfidisch hat mit drei Torchancen drei Tore gemacht.“

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„Die erste Halbzeit war meiner Meinung nach ausgeglichen, mit einem Chancenplus für Ritzing. Meine Mannschaft hat ausgezeichnet gespielt und gut dagegengehalten. Aufgrund der gezeigten Leistung in der zweiten Spielhälfte geht der Sieg für uns in Ordnung.“

