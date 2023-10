Siegendorf bleibt auf der Erfolgswelle, 3:1-Sieg gegen Rudersdorf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 11:00

In der Burgenlandliga empfing am Samstagnachmittag der ASV Siegendorf den USVS Hausbauführer Rudersdorf in der 13. Runde der Meisterschaft. Die Gastgeber lagen vor der Partie mit sechs Punkten Vorsprung auf die Verfolger auf Rang eins des Klassements und konnten diesen halten und fertigten Rudersdorf mit 3:1 ab, wobei sie anfängliche Schwierigkeiten hatten, den Betonriegel der Gäste zu knacken.

Offene erste Spielhälfte

Die erste Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, die Gäste standen hinten kompakt und ließen die Hausherren nicht ins Spiel kommen. Die Bacher-Truppe lauerte auf Konter und in der 29. Minute war es dann so weit, Denis Svaljek spielt einen Pass, in die Tiefe zu Ibrahim Sahin und der hat keine Mühe, das 1:0 für die Gäste mit einem Bombenschuss ins Kreuzeck zu erzielen. In der Folge wurde der Druck der Hausherren stärker und in der 42. Minute war es Mario Stefel, der im Nachschuss den 1:1 Ausgleich erzielte. Mit diesem Remis wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf erhöhte den Druck

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren immer besser ins Spiel, was zur Folge hatte, dass Goalgetter Lukas Grozurek in der 58. Minute sein erstes Tor erzielte, als er nach einem Sturmlauf auf der rechten Seite die Flanke per Kopf in das Tor der Gäste zur 2:0 Führung einköpfte. Nur 10 Minuten später war es wieder Grozurek, der mit seinem Tor Nummer 13 die Führung in der Torschützenliste ausbaute. In der zweiten Halbzeit hatten noch Lukas Secco, Ivan Andrejevic und Lukas Grozurek gute Möglichkeiten, die Führung auszubauen, aber sie konten diese Chancen nicht in Tore ummünzen.

Stimmen zum Spiel

Nikolaus Schilhan, Trainer ASV Siegendorf:

„In der ersten Halbzeit war es sehr schwer für uns, das Bollwerk der Rudersdorfer zu knacken. Wir haben versucht, mit Weitschüssen zum Erfolg zu kommen. In der Halbzeitpause habe ich die Formation umgestellt, damit wir mehr über die Flügelstürmer kommen und das hat dann auch gefruchtet.“

Harald Bacher, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„Wir konnten die erste Halbzeit offen gestalten, wir haben defensiv gespielt, denn wir wollten in Siegendorf nicht in das offene Messer laufen und eine Packung kassieren. Die Hausherren hatten in der ersten Halbzeit keine Torchancen gehabt. Leider ist für uns ein Handelfmeter nicht gegeben worden, bei einer 2:0 Führung hätte vielleicht das Spiel einen anderen Verlauf genommen. In der zweiten Halbzeit ist Siegendorf immer stärker geworden, hat den Druck erhöht. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, die haben gefightet und sich reingehauen, leider hat es nicht für einen Punkt gereicht.“

