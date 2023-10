Torreiche Partie: Deutschkreutz gewinnt das Duell gegen Schattendorf mit 4:2

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 11:08

Am gestrigen Samstagnachmittag empfing der FC Deutschkreutz den SV Schattendorf zum Meisterschaftsspiel in der 13. Runde der Burgenlandliga. Vor diesem Match war kein Favorit auszumachen, die Blaufränkischen suchen im laufenden Herbst noch nach ihrer Form, man steckt aktuell mit nur elf Punkten auf dem Konto in der Nähe der Gefahrenzone fest. In der zweiten Halbzeit konnte die Benes-Truppe dank eines Doppelschlag mit 4:2 in Führung gehen und sie blieben bis zum Spielende auf der Siegesstraße.

Spannende erste Halbzeit

Das Duell der unmittelbaren Tabellennachbarn entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem mit Toren nicht gegeizt wurde. Bereits in der 9. Minute klingelte es im Kasten der Auswärtigen, ein zielgenauer Eckball von David Thumberger erreichte Klaus Furtner am zweiten Pfosten und der hat keiner Mühe, per Volley die 1:0-Führung zu erzielen. Die Antwort der Gäste hat nicht lange auf sich gewartet, denn nur 2 Minuten später erzielte Tobias Steiner mit einem raffiniert getretenen Freistoß ins Kreuzeck den 1:1-Ausgleich. In der 25. Minute kämpfte sich Thumberger energisch durch und sein Stanglpass erreichte Julian Salamon und der schießt zur 2:1-Führung ein. Die Gäste hatten abermals eine Antwort parat, nach einer schönen Flanke von Marco Vargek ist wieder Tobias Steiner zur Stelle und gleicht erneut aus. Deutschkreutz hatte in dieser Spielhälfte eine Vielzahl an Torchancen, konnte diese aber nicht verwerten. Mit dem 2:2-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Deutschkreutz bestimmte das Spielgeschehen

Nach dem Wiederanpfiff entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, die Hausherren betrieben Chancenwucher, sie ließen viele Tormöglichkeiten liegen. In der 54. Minute verwertete Tobis Szaffich eine Superauflage von Salamon zur 3:2-Führung und nur zwei Minuten später war es Goalgetter Lukas Csano, der einen Superfreistoß im Kreuzeck des Kastens der Auswärtigen zum 4:2 versenkte. Bis zum Spielende gab es keine weiteren Tore, sodass sich die Heimischen mit dem 4:2 wieder ein bisschen Luft im hinteren Abteil der Liga verschafft haben.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer FC Deutschkreutz:

„Es war heute ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, aber wir haben es uns in der ersten Halbzeit selbst schwer gemacht, indem wir vermeidbare Treffer bekommen haben. In der zweiten Halbzeit ist es für uns dann besser gelaufen und es war ein Spiel auf ein Tor. Schattendorf muss in die Kirche gehen, dass sie nur zwei Tore im zweiten Spielabschnitt bekommen haben.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg von Deutschkreutz, obwohl wir alle vier Treffer in Verbindung mit einer Standardsituation bekommen haben. In der ersten Halbzeit haben wir ausgezeichnet mitgehalten, nach dem Doppelschlag in der 54. Minute war das Spiel dann gelaufen.“

