Parndorf bestätigt Favoritenrolle: 2:0 Sieg in Marz

Details Mittwoch, 08. November 2023 08:54

Eine Herkulesaufgabe wartete im Nachtragsspiel am Dienstagabend in der 14. Runde der Burgenlandliga auf das Tabellenschlusslicht ASK Marz. Es kam der Tabellenzweite SC/ESC Parndorf 1919, seit vier Begegnungen erfolgreich, als Gast in das heimische Stadion und der wollte natürlich seine Siegesserie prolongieren. Auf einem tiefen Geläuf taten sich beide Mannschaften schwer, ein gutes Kombinationsspiel zu präsentieren, schlussendlich hatten die Gäste mit zwei Treffern die Oberhand behalten und traten mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise an

Parndorf war von Beginn an überlegen

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass der erste Treffer der Parndorfer bereits in der 10. Minute fiel, als Paulo Heimo Jani nach einem Pressball erneut ans Leder kam und den Torhüter gekonnt zur 1:0 Führung überlupfte. Die Hausherren hatten Mitte der ersten Halbzeit eine Riesenmöglichkeit, den Ausgleichstreffer zu erzielen, aber Radomir Jovanovic traf nur das Aluminium. Die Auswärtigen versuchten weitere Offensivaktionen, aber der letzte Ball kam nicht an. Somit wurden mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Schnelle Tor nach Wiederanpfiff für die Gäste

Kaum hatte Schiedsrichter Manuel Gregorits das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es erneut im Kasten der Heimischen. Ein schön vorgetragener Angriff der Gäste von der Seite, der Ball kommt zu Simon Buliga, der umspielt im Strafraum noch zwei Verteidiger und schiebt dann das Spielgerät eiskalt am Goalie der Gäste vorbei zur 2:0 Führung. Parndorf erzielte in der Mitte der zweiten Halbzeit einen weiteren Treffer, aber der wurde wegen Abseits nicht gegeben. Von den Hausherren sah man in der zweiten Spielhälfte nicht viel, es kam zu vereinzelten Torannäherungen, ohne aber wirklich gefährlich zu sein.

Stimmen zum Spiel

Lorandt Schuller, Trainer ASK Marz:

„Am Montag hat es noch geheißen, wir spielen am Dienstag nicht, darum habe ich meine Mannschaft zum Training beordert und intensiv trainiert. Heute ist dann die Entscheidung vom Verband gekommen, das Spiel findet doch statt, darum haben wir in der zweiten Halbzeit keine Kraft mehr gehabt, ein Offensivspiel zu präsentieren. Es war ein verdienter Sieg von Parndorf, sie waren heute einfach besser.“

Wolfgang Fischer, Trainer SC/ESV Parndorf 1919:

„Meine Mannschaft ist heute souverän aufgetreten und hat verdient gewonnen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden und der Sieg war in keiner Weise gefährdet.“

