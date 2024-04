Sankt Margarethen weiter auf Erfolgskurs: 3:1-Sieg in Kohfidisch

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 10:11

In der 24. Runde der Burgenlandliga war der wiedererstarkte SV Sankt Margarethen zu Gast beim ASK Kohfidisch. Beide Vereine haben in der Meisterschaft wieder in die Spur gefunden und wollten natürlich ihre Erfolgsserie prolongieren. Die Gäste konnten nach einer langen Abstinenz wieder genesene Offensivspieler einsetzen. In einem Spiel mit komplett konträren Halbzeiten setzten sich schlussendlich die Nordburgenländer mit 3:1 durch und feierten den ersten Auswärtssieg in Kohfidisch seit 2011.

Die Gäste kontrollierten das Spiel

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste das Sagen auf dem Spielfeld und diktierten das Spielgeschehen auf dem Rasen. In der 15. Minute klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Heimischen. Ein Eckball kommt in den Strafraum geflogen; Ahmed El-Baali verlängerte den Ball zu Moaz Abd El Rehim und der hat keine Mühe, das Spielgerät aus kurzer Entfernung über die Linie zu drücken. Es folgten weitere Angriffe der Gäste und in Minute 32 folgte der nächste Treffer der Auswärtigen. Ein schön vorgetragener Angriff auf der Seite, ein scharfer Stanglpass kam im Strafraum der Hausherren an, Martin Weixelbaum stand goldrichtig und es stand 2:0 für die Lederer-Truppe. Es folgten weiter gute Torraumszenen der Gäste, diese führten aber zu keinem weiteren Treffer. Von den Heimischen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, somit wurden mit der 2:0 Führung der Auswärtigen die Seiten gewechselt.

Die Hausherren waren nun am Drücker

Wahrscheinlich hat der Kohfidischer Neo-Trainer Szabolcs Nemeth in der Halbzeitpause seiner Mannschaft erklärt, dass man nur mit einem Offensivfußball Tore erzielen kann, und das nahmen sich die Akteure zu Herzen und stürmten nun in Richtung Tor des Gegners. Bis zur 73. Minute allerdings ohne einen Torerfolg, aber dann wurde Florian Csencsits im Strafraum der Auswärtigen von den Beinen geholt und der Elfmeterschütze vom Dienst, Julian Binder, verwandelte eiskalt zum 1:2 -Anschlusstreffer. Im Anschluss an diesem Treffer gab es zweimal Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, aber die Pfeife von Schiedsrichter Naci Özdemir. Dafür machte Martin Weixelbaum mit seinem zweiten Treffer in der 83. Minute den Sack zu.

Stimmen zum Spiel

Paul Toth, sportlicher Leiter ASK Kohfidisch:

„In der ersten Halbzeit waren die Gäste am Drücker und sind verdient in Führung gegangen, wir konnten keine Torchance vorweisen. In der zweiten Halbzeit ist es besser für uns gelaufen, leider sind und zwei klare Handelfmeter nicht gegeben worden, das war spielentscheidend, ein Remis wäre möglich gewesen.“

Günther Welz, Obmann SV Sankt Margarethen:

„In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, die zweite Halbzeit war ganz das Gegenteil, da war Kohfidisch am Drücker. Die Hausherren waren über viele Jahre hinweg unser Angstgegner, der letzte Auswärtssieg datierte von 2011, nun konnten wir sie in dieser Saison zweimal besiegen.“

