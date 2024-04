Klingenbach feiert souveränen Heimsieg gegen Schattendorf

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 09:57

Als klarer Favorit ging der im Ranking der Burgenlandliga besser klassierte ASK Klingenbach zum heutigen Kräftemessen mit dem SV Schattendorf in das Meisterschaftsspiel der 24. Runde. Die Gäste hatten am letzten Wochenende ihr Meisterschaftsspiel gewonnen und wollten nun einen weiteren Sieg folgen lassen. Ein spannendes Match, das gleich mehrere Höhepunkte und zwei absolut konträre Halbzeiten zu bieten hatte, brachte schlussendlich die Hausherren als Sieger hervor.

Chancenarme erste Spielhälfte

Beide Mannschaften gingen mit einer offensiven Ausrichtung in diese Begegnung; die Gäste spielten in der ersten Halbzeit mit dem Wind im Rücken. Das nutzten die Auswärtigen aus und versuchten mit hohen Bällen ihr Glück. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit einigen gefährlichen Angriffen von beiden Seiten, die öfter von den beiden gut aufgelegten Tormännern zunichtegemacht wurden. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Klingenbach startet den Turbo

In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren besser ins Spiel und wurden für ihre Bemühungen belohnt, als in der 60. Minute Jakub Sulc mit dem Ball am Fuß in den Strafraum der Gäste eindrang und mit einem sehenswerten Knaller die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer war der Weckruf für die Heimischen, denn nur drei Minuten später lenkte der Goalie der Gäste, Alexander Bernhardt einen Knaller von Dominik Adam an das Aluminium, das hätte die 2:0 Führung sein können. Aus dem resultierenden Corner kam die Flanke in den Strafraum geflogen und Filip Chromy war mit dem Kopf zur Stelle und lochte ein. In der 74. Minute erzielte Jakub Sulc seinen zweiten Treffer nach einer schönen Vorarbeit von Alexander Fiedler und es stand 3:0 für die Gastgeber. Im Anschluss an diese Treffer plätscherte die Partie bis zum Spielende so vor sich hin, geschuldet auch den vielen Auswechselungen der Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Das 3:0 klingt klarer, als es der Sieg wirklich war; es war lange Zeit ein umkämpftes Match, eine sogenannte kick and rush Partie. Zwischen der 60. und 75. Minute haben wir drei Treffer erzielt und somit das Spiel für uns entschieden.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„In Summe war es eine ausgeglichene erste Halbzeit, mit einigen vielversprechenden Torchancen auf beiden Seiten, ein typisches Remis-Spiel. Das 0:1 hat meiner Mannschaft das Genick gebrochen, da die Klingenbacher sofort nachgelegt hatten. Die Verletzung von Benjamin Bálint Koronczai und der Abtransport mit der Rettung hat meine Mannschaft etwas außer Tritt gebracht. Auf jeden Fall ist der Sieg für Klingenbach zu hoch ausgefallen.“

