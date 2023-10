Raiffeisen-Cup: Underdog ASV Sankt Martin / Raab schickt SpG Edelserpentin mit einer Niederlage auf den Heimweg

Cup

Details Freitag, 27. Oktober 2023 10:17

In der 2. Runde im Raiffeisen-Cup empfing am Donnerstagnachmittag der Tabellenletzte der II. Liga Süd, der ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin / Raab, den Burgenlandligaverein SpG Edelserpentin. Die Hausherren hatten die letzten sechs Begegnungen in der Meisterschaft verloren und wollten endlich wieder ein Erfolgserlebnis haben, um das Selbstbewusstsein zu stärken. In einer ausgeglichenen Partie waren die Gastgeber schlussendlich die glücklichen Sieger und kommen in die 3. Runde des Raiffeisen-Cups.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In den Anfangsminuten waren die Gäste die optisch überlegene Mannschaft und hatten einige gute Tormöglichkeiten. In der 15. Minute zeigte Schiedsrichter Dursun Tosun nach einem Foul an Artem Atamas auf den Punkt, es war eine strittige Entscheidung, ob das Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraumes war. Der Gefoulte selbst übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zur 1:0-Führung für die Gäste. In der Folge plätscherte das Spiel so vor sich hin, bis es in der 30. Minute eine hochkarätige Torchance für die Auswärtigen gab, diese konnte aber nicht verwertet werden. In Minute 34 die erste Chance für die Hausherren, den Ausgleich zu erzielen. Ein Freistoß kommt in den Strafraum der Gäste geflogen, der Ball gelangt zu Kevin Gmeindl-Neubauer und der scheitert am erst 15-jährigen Maddox Salijaj, dem Goalie der Gäste. In der 44. Minute wurden die Hausherren für ihre Bemühungen belohnt, Christian Lendl wird auf der Seite allein gelassen, kann mit dem Ball bis zum 5er-Eck spazieren und hebt den Ball gekonnt über den Gästetormann zum 1:1 Ausgleich. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt.

Später Siegestreffer für die Hausherren

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gab es bis zur 75. Minute keine nennenswerten Ereignisse, dann folgte eine Granate von Stefan Adorjan auf das Tor der Heimischen, aber der ausgezeichnete Goalie der Hausherren, Petar Božek, konnte das Geschoss an den Pfosten lenken. In der 83. Minute die Entscheidung, Johannes Hoschek setzt sich auf der Seite durch und bringt den Ball über den Tormann in die Mitte und Matthias Absenger braucht das Leder nur noch über die Torlinie zum 2:1 Endstand schieben.

Stimmen zum Spiel

Edwin Janosch, Sektionsleiter ASV Baubedarf Niederer Sankt Martin / Raab:

„Es war ein ausgeglichenes Spiel bis zur 90. Minute und wir haben endlich wieder einmal Tore erzielt. Unser Goalie hat eine ausgezeichnete Leistung gezeigt und war maßgeblich am Sieg meiner Mannschaft beteiligt. Ich muss aber ehrlich sagen, uns wäre ein Sieg in der Meisterschaft wichtiger gewesen.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Es war heute nicht unser Tag, wir haben mit einer ganz anderen Mannschaft gespielt und haben den Spielern, die nicht immer in der Kampfmannschaft zum Zuge kamen, eine Spielpraxis geboten. In der zweiten Halbzeit sind sie mit zehn Mann hinten gestanden und haben den Sieg mehr als wir gewollt. Nun können wir uns voll auf die Meisterschaft konzentrieren.“

