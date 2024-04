Raiffeisen-Cup: Draßburg nach 2:0 Sieg über Draßmarkt im Halbfinale

Cup

Zum Viertelfinale im Raiffeisen-Cup empfing am gestrigen Ostermontag der II. Liga Mitte Verein SV Draßmarkt den RLO-Klub ASV Draßburg. Beide Mannschaften haben die ersten beiden Runden ohne große Probleme überstanden, nun aber kommt für die Hausherren ein sehr starker Gegner, der, wenn er in Bestbesetzung antritt, kaum bezwungen werden kann. So war es dann auch nach den 90 Minuten, die Gäste waren die überlegene Mannschaft, die Heimischen konnten mit einem kurzen Zwischenhoch aufwarten, der ihnen fast den Ausgleichstreffer beschert hätte, aber schlussendlich gewann der RLO-Verein verdient das Cup-Match.

Draßburg begann stark

Von Beginn an waren die Gäste die dominierende Mannschaft und kamen in der bereits in der 12. Minute zu ihrer ersten Torchance, als nach einem Eckball Raphael Schuster den Goalie der Hausherren, Bence Uj prüft und der den Ball sicher fängt. Nur drei Minuten später, Armin Pester mit einer traumhaften Spielverlagerung auf Marvin Zwickl, dessen Stanglpass kompromisslos von Andreas Lemut zur 1:0-Führung verwertet wird. In der 19. Minute setzt Andreas Lemut einen Kopfball knapp neben den Pfosten und Stephan Schimandl knallt eine Granate an den Pfosten. Mit der 1:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Hausherren wurden stärker

Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren aktiver und versuchten, mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen, aber die Auswärtigen verteidigten geschickt ihre Führung. In der 78. Minute eine Riesenchance für die Hausherren, zuerst scheiterten Alex Damasdi am Torhüter Bernd Aineter und im Anschluss daran gab es ein Gestocher im Strafraum der Gäste, das aber mit keinem Treffer der Hausherren endete. In der 82. Minute das 2:0 für die Auswärtigen, Marko Grubesic setzt sich auf der linken Seite mit hohem Tempo durch, spielt einen zielgenauen Pass zu Tomas Nagy, der behält die Übersicht und bedient Visar Ziberi, der dann mit seinem Abschluss Schlussmann Uj keine Abwehrchance lässt. Der Treffer war eine Gemeinschaftsproduktion der in der zweiten Halbzeit eingewechselten Spieler. Mit der Routine einer Klassemannschaft schaukelte die Porics-Truppe den Sieg über die Runden, sind nun im Halbfinale des Raiffeisen-Cups.

Stimme zum Spiel

Michael Porics, Trainer ASV Draßburg:

„Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften nicht optimal, ein holpriger Boden und ein böiger Wind von der Seite ließen kaum ein gelungenes Kombinationsspiel zu. Wir haben das Beste daraus gemacht und verdient gewonnen.“

