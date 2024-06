St.Radegund - Graz United in Passail - dank an FC Almenland!

Details Sonntag, 09. Juni 2024 12:46

Am Sonntag um 17 Uhr empfängt der GSV St.Radegund im Spitzenspiel um den Titel in der 1. Klasse Mite Graz A das Team Graz United. Hier geht es zum Vorbericht. Augrund eines Hangrutsches ist der Platz in St. Radegund nicht bespielbar. Kurzerhand bot der FC Almenland seine Hilfe an und so startet das Match heute in Passail.

Teile des Hangs am Stadion sind in Richtung Spielfeld gerutscht, es gibt auch Beschädigungen im Clubhaus

Bitte parken Sie nicht direkt am Stadion, sondern auch im Ortskern, der Fußweg beträgt rund 700 Meter. Man kann sich nur dafür bedanken, dass die Gemeinde Passail und der FC Almenland nun in wenigen Stunden eine Großveranstaltung organisiert.

Spiel selbstverständlich im Liveticker!

Bericht Florian Kober

