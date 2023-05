USV St.Lorenzen dominiert die Liga und steigt auf - ein verdienter Meister mit vielen Fans

Details Dienstag, 30. Mai 2023 18:17

Wissen Sie noch was Sie am 30.04.23 gemacht haben? Die Kicker von USV St.Lorenzen am Wechsel wissen das vermutlich. Sie haben gegen die zweite Mannschaft aus Greinbach verloren. Das war für das Team von Trainer Dietmar Prenner ein besonderer Tag. Warum? An diesem Tag verlor man nämlich gegen den Tabellendritten ein einziges Mal in der gesamten Saison 2022/23. Das ist außergewöhnlich und deshalb ist man bereits Meister in der 1.Klasse Ost A und wird nächstes Jahr wieder in der Gebietsliga auflaufen.

Eine Offensive der Extraklasse

Mit Matej Debeljak stellt man den derzeit zweitbesten Torschützen der Liga. Der Kroate, Jahrgang 1999 erzielte in 19 Spielen für seinen Verein satte 22 Tore. Die Verpflichtung im Sommer 2022 kann somit als absolut geglückt bezeichnet werden. Kevin Wiedner, bereits seit 2017 im Verein ist, steuerte weitere 17 Tore hinzu. Somit erzielte dieses treffsichere Duo fast die Hälfte der bisher erzielten 82 Tore. Das heißt wiederum, dass der Aufsteiger seine Gegner regelmäßig überrollte und im Schnitt mehr als vier Tore pro Spiel erzielte.

"Der Sturm gewinnt Spiele, die Abwehr Meisterschaften" sagte einmal Otto Rehhagel. Das Team vom Wechsel ist wieder einmal der Beweis für diese Theorie. Tormann Chistian Stögerer ist ebenso seit sechs Jahren im Verein, war damals aus Dienersdorf gekommen und ist der Rückhalt im Tor. Gerade sechzehn Mal musste er in dieser erstaunlichen Saison hinter sich greifen.

Erwähnen sollte man auch den treffsicheren Gerhard Schützenhöfer, der seit 2002 im Verein ist, alles erlebt hat. Mittlerweile hat er unglaubliche 415 Spiele für seinen Club absolviert und dabei über 100 Tore erzielt. Er absolvierte 19 Spiele in dieser Saison. Weitere Stammkräfte wie Florian Haas, Markus Hofer, Michael Kapfer, Borna Rezo, Kevin Schuh und Philip Taucher stehen stellvertretend für all die Spieler, die hier nicht genannt sind und eine großartige Mannschaftsleitung boten.

Neubeginn im Sommer 2022

Im letzten Sommer bewegte sich viel beim Traditionsverein am Wechsel. Dietmar Prenner, Spielerlegende in Festenburg wurde zum Cheftrainer ernannt. Der frühere Co-Trainer bekam gleich ein komplett neues Team zur Seite gestellt. MIt Christian Binder, Johannes Reiterer, Thomas Kaiser und weiteren Helfern im Hintergrund ist man für eine Mannschaft der 1.Klasse breit aufgestellt. Dorthin gehört man aber eigentlich ja auch nicht und das hat man in dieser Saison bewiesen.

Man schaffte es auf Stammkräfte zu setzen, baute jedoch junge Spieler in die Mannschaft ein, denen die Zukunft gehört. Es gelang das komplette Team, hier finden Sie den kompletten Kader, auf das Ziel "Aufstieg" einzuschwören. Man organisierte ein Trainingslager in Ungarn, bestritt nach dem Herbstmeistertitel Freundschaftsspiele - alles um im Frühjahr voll anzugreifen.

Dazwischen feierte man noch ordentlich Fasching und jetzt heißt es beim letzten Heimspiel der Saison auch nur noch: Wiederschauen 1.Klasse, wir kommen nimma wieder !

Ligaportal.at gratuliert zum Aufstieg!

So steht es um das Team

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV St. Lorenzen/Wechsel 53 Zähler zu Buche und der nicht mehr einzuholende 1.Tabellenplatz. 82 Tore – mehr Treffer als USV St. Lorenzen erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Ost A. Man kann zufrieden auf die Endphase schauen, die Planung für die Rückkehr in die Gebietsliga planen.

Vor heimischem Publikum trifft USV St. Lorenzen/Wechsel am nächsten Samstag um 17:00 auf den SV Buch/St. Magdalena. Die Zuschauer erwartet ein absolutes Spitzenspiel, denn der Gast hat die letzten neun Spiele gewonnen und ist ebenso in bestechender Form. Das Team von Trainer Philipp Prem wird alles dafür geben um dem Aufsteiger zumindest eine zweite Saisonniederlage hinzuzufügen.

