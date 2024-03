Dritte Pleite von SV Neudau in Serie - Miesenbach holt drei Punkte auswärts

Details Samstag, 30. März 2024 00:44

Am Freitag verbuchte Miesenbach einen 4:2-Erfolg gegen SV Neudau. Im Hinspiel hatte SV Putz Möbel Neudau keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:1 gewonnen.

Auswärtssieg - dem Gegner vier Eier ins Nest gelegt - man feierte!

Neudau führte zur Pause knapp mit 1:0

Neudau kam als Gastgeber stark in diese Begegnung und forderte das Team aus Miesenbach. Der Gast kam nicht richtig ins Spiel und es passierte zunächst vor den Toren wenig.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Henri Gashi sein Team in der 37. Minute. Nun übernahm der Gast zunehemend das Kommando auf dem Platz - Tore fielen jedoch nicht mehr bis zur Pause. SV Neudau führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Fünf Tore im zweiten Durchgang - am Ende gewinnt Miesenbach

UFC Miesenbach brachte durch Daniel Pötz das Netz in Minute 60 für den Ausgleich zum Zappel - um genau zu sein kullerte die Kugel zum 1:1 ins Netz. Stefan Brandtner brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gäste über die Linie (63.). Nun hatte der Favorit das Spiel zunehmend in der Hand. Johann Buchegger erhöhte den Vorsprung von Miesenbach nach 68 Minuten auf 3:1 per Elfmeter.

Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Markus Friess von UFC Miesenbach mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (77.). Kurz vor Schluss traf UFC Miesenbach (91.) Pötz machte seinen zweiten Treffer und es stand 4:1 aus Sicht der Gäste.

Kurz darauf traf Tornike Demetrashvili mit einem Freistoß in der Nachspielzeit für SV Putz Möbel Neudau (94.). Trotz Unterzahl in den letzten Minuten war Miesenbach in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Gastgeber und fuhr somit einen Sieg ein.

Es läuft beim UFC Miesenbach

So steht es um Neudau und Miesenbach - so geht es nächste Woche weiter

Bei SV Neudau präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (49). Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt Neudau den vierten Platz in der Tabelle ein.

Mit dem Dreier sprang UFC Miesenbach auf den dritten Platz der 1. Klasse Ost A. Die Angriffsreihe von Miesenbach lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 45 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein. Mit insgesamt 28 Zählern befindet sich UFC Miesenbach voll in der Spur. Die Formkurve von SV Neudau dagegen zeigt momentan nach unten.

SV Putz Möbel Neudau gibt am Freitag seine Visitenkarte bei SV Buch/St. Magdalena ab. Miesenbach tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 13.04.2024, bei der Reserve von SG Kaindorf / Sonnhofen / Schönegg an.

Stimme zum Spiel

Stefan Heil - Miesenbach

"Das war ein hart umkämpftes Spiel , Neudau hat wirklich stark begonnen und uns gefordert. Nach dem 0:1 haben wir dann jedoch das Kommando übernommen und wurden zunehemend physisch überlegen. Nach dem Ausschluß hatte ich noch kurz Bedenken, letztlich hat unsere Mannschaft das aber toll herunter gespielt!"

Aufstellungen SV PUTZ Möbel Neudau: Balint Haiszan, Christoph Himmler, Tornike Demetrashvili, Jan Ifkowitsch, Michael Heger (K), Eric Resch, Henri Gashi, Marcel Himmler, Alexander Heger, Rajmund Nemeth, Dominik Vögl



Ersatzspieler: David Knöbl, Lasha Tsitskishvili, Patrick Günther Kernbichler, Oliver Pieber



Trainer: Janos Glemba

Miesenbach: Martin Gaulhofer (K), Johann Buchegger, Christoph Zink, Markus Friess, Daniel Pötz, Mario Mauerbauer, Rene Paunger, Manuel Posch, Georg Schneeflock, Lorenz Hofbauer, Stefan Brandtner



Ersatzspieler: Stefan Sorger, Johannes Narnhofer, Samuel Pöllabauer, Armin Goldgruber, Manuel Kerschenbauer, Michael Schwarz



Trainer: Emanuel Höller Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost A: SV Putz Möbel Neudau – UFC Miesenbach, 2:4 (1:0)

94 Tornike Demetrashvili 2:4

91 Daniel Poetz 1:4

68 Johann Buchegger 1:3

63 Stefan Brandtner 1:2

60 Daniel Poetz 1:1

37 Henri Gashi 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.