Zünglein an der Waage: Waisenegg hat es drauf zu überraschen

Details Samstag, 16. Januar 2021 19:36

Mit den Ausnahmen der Saisonen 15/16 und 16/17, da war man in der Gebietsliga Ost mit von der Partie, gehört der USV Yachtcharter Buchinger RB Waisenegg im letzten eineinhalb Jahrzehnt, permanent der 1. Klasse Ost B an. Dort gelingt es sehr respektable Resultate einzufahren, wie der Platzierungsschnitt von 4,8 auch deutlich bestätigt. Aber davon kann sich der im Jahre 1974 gegründete Verein nun einmal nichts kaufen. Aktuell sind die Waisenegger bereits wieder ein Stück weit weg von den "interessanten Plätzen". In den vergangenen drei Jahren pendelt man sich im Tabellen-Mittelfeld ein, was nicht wirklich den Ansprüchen des USV entspricht. Im Herbst 2019, die Saison wird aus bekannten Gründen annulliert, rangiert man am 6. Rang. Auch aktuell sieht die Sachlage der Waisenegger wenig rosig aus. Nach den ersten 10 Partien hält die Truppe von Trainer Miroslav Baytchev bei verbesserungsfähigen 11 Punkten. Demnach scheint es in Stein gemeißt zu sein, dass Waisenegg auch in der kommenden Spielzeit, Bestandteil der untersten Spielklasse sein wird.

USV WAISENEGG:

Tabellenplatz: 8. 1. Klasse Ost B

Heimtabelle: 7.

Auswärtstabelle: 8.

längste Serie ohne Sieg: 3 Spiele

höchster Sieg: 5:0 gg. Nitscha (6. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 2:6 in Miesenbach (8. Runde)

geschossene Tore/Heim: 2,2

bekommene Tore/Heim: 1,8

geschossene Tore/Auswärts: 2,2

bekommene Tore/Auswärts: 3,8

Spiele zu Null: 1

erfolgreichster Torschütze: Peter Gyepes (8)

Fairplaybewerb: 10.

(Der USV Waisenegg hat es durchaus drauf, auch die vorne platzierten Teams zu ärgern)

SPIELER-WORDRAP MIT STEFAN GABBICHLER:

Ich in 3 Worten: Lustig / Kämpfer / Verlässlich

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Aufstieg in die Gebietsliga Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: 1999 Manchester vs Bayern (CL-Finale)

Erfolg bedeutet für mich: Die eigenen Ziele erreichen und immer wieder neue Ziele setzen

Mein Lieblingsessen: Steak

Salzburg oder Rapid: Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm

Konsole oder Brettspiele: Konsole

Als Fan drücke ich die Daumen für: Bayern München

Der Held in meiner Kindheit: Hermann Maier

Worauf ich nicht verzichten kann: Bier in der Dusche nach einem Spiel - vorzugsweise nach einem Sieg ;-)

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Bernhard Perhofer

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Carles Puyol Worauf bist du besonders stolz: Meine Familie und Freunde Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Johann Buchegger Ligaportal.at: Wird durch meinen Wordrap explodieren Ein absolutes No-Go ist: Seine Mannschaft im Stich lassen Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Wintervorbereitung In der Kabine sitze ich neben: Lukas Kulmhofer Mein Musikwunsch für die Kabine: Stoakogler: Stoanibahn Der Womanizer in der Mannschaft: Lorenz Hofbauer Der Stylingexperte in der Mannschaft: Gerald Wurm Was ich noch loswerden möchte: Ich hoffe das wir wieder bald unser Hobby ausüben können bzw. das alle Gesund bleiben! Photocredit: USV Waisenegg by: Ligaportal/Roo