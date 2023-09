Nitscha erzwingt das Remis gegen SV Ratten - zwei Platzverweise für die Gastgeber

Details Sonntag, 17. September 2023 13:47

In der Begegnung Ultras SV Ratten gegen SV Nitscha trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Dabei hatte der Gastgeber nach einer Stunde das Spiel im Griff - am Ende schwächte man sich mit zwei Herausstellungen massiv.

Zur Pause führte der Gastgeber mit 1:0

In der 37. Minute sahen die 100 Besucher das 1:0 für SV Ratten durch Niklas Maerzendorfer. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich das Heimteam, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Schiedsrichter Cenanovic hatte drei gelbe Karten gezeigt und Andrii Ivanov musste bereits nach einer halben Stunde durch Christian Zink ersetzt werden.

Nach einer guten Stunde führte man dann 2:0 und holte am Ende einen Punkt

In der 62. Minute brachte Manuel Prinz das Netz mit einem Freistoß für Ratten zum Zappeln.

Tor, Toor, Tooor für Ultras SV Ratten zum 2:0 Manuel Prinz mit einem atemberaubenden Freistoßtor aus 25 Metern Kilian Jungwirt, Ticker-Reporter

Die Gäste zeigten sich nur kurz geschockt und begannen dann die Aufholjagd. Jonathan Glatz ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Nitscha.

Prinz, unlängst noch als Torschütze in Erscheinung getreten, wurde in der 80. Minute zum tragischen Helden, als er mit Gelb-Rot vom Platz flog. Der Referee schickte Waldemas Kowalski von Ultras SV Ratten dann ebenso mit Gelb-Rot zum Duschen (82.). Nun hatte man nur noch acht Feldspieler am Platz.

Es folgte, was man nun erwarten konnte: Für den späten Ausgleich war Maximilian Scholz verantwortlich, der in der 83. Minute zur Stelle war. Gedanklich hatte SV Ratten den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd in Überzahl sicherte SV Nitscha am Ende noch den Teilerfolg.

So steht es Ratten und Nitscha - so geht es nächste Woche weiter

Bei Ratten präsentierte sich die Abwehr angesichts 16 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (21). Ultras SV Ratten hat bisher alle zehn Punkte zuhause geholt. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat SV Ratten derzeit auf dem Konto.

Nitscha holte auswärts bisher fünf Zähler. Mit zwei Siegen und zwei Niederlagen weisen die Gäste eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht SV Nitscha im Mittelfeld der Tabelle.

Mit diesem Unentschieden verpasste Ratten die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den vierten Platz.

Am nächsten Sonntag (11:00 Uhr) reist Ultras SV Ratten zur Reserve von SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach, tags zuvor begrüßt Nitscha die Zweitvertretung von SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. vor heimischer Kulisse.

SV Tischlerei Berger Ratten: Rene Breitegger - Michael Pammer, Philip Wiesenhofer, Waldemas Kowalski, Marco Sebastian Pillhofer (K), Mitja Repas, Manuel Prinz - Markus Ziegerhofer - Andrii Ivanov, Niklas Märzendorfer, Srdan Juric



Ersatzspieler: Gabriel Winkler, Thomas Simml, Christian Zink



Trainer: Patrick Gesslbauer

VCR Sauer Dach Nitscha: Benjamin Kober - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Slavisa Rakic - Cristian-Sebastian Popa, Martin Sailer (K), Jonathan Glatz, Maximilian Scholz - Andre Taucher, Sascha Scholz



Ersatzspieler: Florian Sailer, Jakob Weitzl, Martin Schanes, Maximilian Tertinek, Manuel Schaffer, Manuel Riesner

Trainer: Michael Gruber Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: Ultras SV Ratten – SV Nitscha, 2:2 (1:0)

83 Maximilian Scholz 2:2

67 Jonathan Glatz 2:1

62 Manuel Prinz 2:0

37 Niklas Maerzendorfer 1:0

