FC Almenland II zerlegt die Anger Reserve

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Zweitvertretung von FC Almenland und die Reserve von Anger mit dem Endstand von 6:0. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Almenland United II den maximalen Ertrag. Zur Pause führte man schon deutlich, obweohl der Gegner auch die ein oder andere Torchance hatte.

Zur Pause führte das Team von Trainer Lukas Tödtling mit 4:0

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Martin Raffael Knoll markierte in der fünften Minute die Führung per Kopfball nach einem Eckball. Nach einer Viertelstunde sah man dann die Topchance zum 1:1, die Keeper Lukas Tödtling jedoch mit einer Glanztat verhinderte. Es folgten Weitschüsse auf beiden Seiten, die jedoch keine Treffer einbrachten.

Martin Lackner beförderte das Leder zum 2:0 von FC Almenland II über die Linie (28.), nach einem Abpraller fiel ihm der Ball vor die Füße und er nutzte die Chance.

Mit dem 3:0 durch einen Freist0ß aus großer Entfernung durch Markus Winter für FC Almenland United II war das Spiel eigentlich schon entschieden (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Christoph Mandl die Führung von FC Almenland II auf 4:0 aus. Das Team von Trainer Lukas Tödtling dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Am Ende stand ein deutliches 6:0 für die Gastgeber

In der 64. Minute legte Kevin Glettler zum 5:0 zugunsten von FC Almenland II nach.

The Real Slim Shady macht sein Tor. Mit aller Ruhe der Welt stiehlt er sich bei 2 Gegenspieler vorbei und schiebt lässig am Golie vorbei ein Lukas Schlemmer, Ticker-Reporter

David Hechtl stellte schließlich in der 89. Minute den 6:0-Sieg für FC Almenland United II sicher. Schlussendlich setzte sich FC Almenland II mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

FC Almenland United II bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Mit beeindruckenden 25 Treffern stellt FC Almenland II den besten Angriff der 1. Klasse Ost B. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Almenland II. FC Almenland United II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Anger II holte auswärts bisher drei Zähler. Durch diese Niederlage fallen die Gäste in der Tabelle auf Platz fünf zurück. In der Verteidigung von Anger II stimmt es ganz und gar nicht: 15 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Anger II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Vor heimischem Publikum trifft FC Almenland II am nächsten Samstag auf FC Oberes Feistritztal II, während Anger II am selben Tag Pischelsdorf II in Empfang nimmt.

FC Almenland United II: Lukas Tödtling - Lukas Hütter, Martin Raffael Knoll, Florian Mandl, Bastian Elias Heider - David Hechtl, Martin Lackner, Markus Winter, Christoph Mandl, Kilian Zoehrer - Johannes Harrer (K)



Ersatzspieler: Fabian Leitner, Kevin Glettler, Michael Mandl, Paul Kletzenbauer, Dominik Maric, Andre Auer



Trainer: Lukas Tödtling

Anger: Tobias Wilfling - Gerhard Sallegger, Maximilian Pirkopf, Philip Kothgasser, Jonas Kohl - Florian Hutter, Maximilian Gruber, Dominik Nistor, Simon Höfler - Daniel Wetzelberger, Mario Holzerbauer (K)



Ersatzspieler: Lukas Heiling, Jan Straussberger, Mattias Fetz, Felix Kulmer, Dominik Ilzer-Wachmann, Dominik Graf



Trainer: Gerald Peinsipp Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: FC Almenland United II – Anger II, 6:0 (4:0)

89 David Hechtl 6:0

64 Kevin Glettler 5:0

42 Christoph Mandl 4:0

36 Markus Winter 3:0

28 Martin Lackner 2:0

5 Martin Raffael Knoll 1:0

