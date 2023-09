Nitscha siegt souverän mit 3:0

Details Samstag, 23. September 2023 23:01

Gegen SV Nitscha holte sich die Zweitvertretung von SG Hartberg-St.Johann.i.H. eine 0:3-Schlappe ab. Nitscha ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte einen klaren Erfolg.

Zur Pause führte die Gruber Truppe mit 1:0

Maximilian Scholz brachte SV Nitscha per Elfmeter nach 14 Minuten die 1:0-Führung. In der 24.Minute hatte Alexander Konrad den Ausgleich auf dem Fuss, sein Schuss ging jedoch knapp über die Latte. Zuvor hätte Popa mit einem Weitschuss fast das 2:0 gemacht.

Das Heimteam hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Am Ende wurde es deutlich und Nitscha gewann mit 3:0

Jakob Weitzl machte in der 60. Minute das 2:0 nach einem Eckball für Nitscha perfekt. Lukas Lichtenegger besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer mit einem Schuss ins lange Eck für SV Nitscha (75.).

Tor, Toor, Tooor für SV Nitscha zum 3:0 1x gfischt 2x gfischt und dann wartet nr Lichtenegger und bringt das Leder im langem eck unter Andie Bar, Ticker-Reporter

Am Schluss schlug Nitscha SG Hartberg / St.Johann II mit 3:0.

So steht es un die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg der Gastgeber, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt SV Nitscha von Höherem träumen. Nitscha verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

27 Tore kassierte SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Ost B. Mit erst acht erzielten Toren hat das Team im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte man bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SV Nitscha ist die Reserve von FC Almenland United (Samstag, 18:00 Uhr). Hartberg-Umg./St.Johann.i.H. II misst sich am selben Tag mit SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II (18:30 Uhr).

VCR Sauer Dach Nitscha: Igor Nikolic - David Daniel Riesner, David Konrad, Florian Kückmeier, Slavisa Rakic - Cristian-Sebastian Popa, Martin Sailer (K), Jonathan Glatz, Maximilian Scholz - Andre Taucher, Jakob Weitzl



Ersatzspieler: Jan Hajduk, Sascha Scholz, Maximilian Tertinek, Manuel Schaffer, Manuel Riesner, Lukas Lichtenegger



Trainer: Michael Gruber

St. Johann/H.: Daniel Pöttler, Alexander Freitag, Marcel Gmeiner (K), Maurizio Dietrich, Dominik Kernbichler, Josua Oprea, Alexander Konrad, Elvis Mehmeti, Alexander Christian Kernbichler, Manuel Allmer, Sven Bauer



Ersatzspieler: Maximilian Resch, Fabian Kernbichler, Martin Putz, Lukas Glößl, Sebastian Bruckner



Trainer: Andre Freitag Bericht Florian Kober

1. Klasse Ost B: SV Nitscha – SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. II, 3:0 (1:0)

75 Lukas Lichtenegger 3:0

60 Jakob Weitzl 2:0

14 Maximilian Scholz 1:0

