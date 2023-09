SV Ratten gewinnt hoch bei Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II

Details Montag, 25. September 2023 16:35

Ultras SV Ratten erreichte einen 5:1-Erfolg bei der Zweitvertretung von SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach. SV Ratten hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Nunmehr holte das Team auch den Auswärtssieg der Saison.

Zur Pause führte die Gesslbauer-Truppe knapp mit 2:0

Beide Teams spielten eine muntere erste Halbzeit mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Srdan Juric sicherte den Gästen vor 50 Zuschauern die Führung (16.).

Guter hoher Ball über die Abwehr und Jruic tankt sich über die linke Seite durch und schließt mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zur Führung ab Manuel Gassenburger, Ticker-Reporter

Dann die Nachspielzeit: Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II musste den Treffer durch Manfred Prinz zum 2:0 hinnehmen. Der bekannte ungünstige Zeitpunkt vor der Pause, Sie wissen schon! Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Nach der Pause fielen dann drei Tore und es endete 1:5

Für das 3:0 von Ratten sorgte Lucian Balac aus kurzer Distanz, der in Minute 66 zur Stelle war. Rene Krenn köpfelte die Kugel zum 1:3 für SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II über die Linie (71.).

Fritz mit einem Wahnsinns Lauf auf der rechten Außenbahn, bekommt den Ball noch vor der Outlinie, Flankt rein und Krenn mit einem wuchtigen Kopfball. Manuel Gassenburger, Ticker-Reporter

Tadej Kotnik vollendete zum fünften Tagestreffer in der 73. Spielminute- somit stand es 1:4. Juric gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Ultras SV Ratten (84.). Am Ende nahm SV Ratten bei Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II einen Auswärtssieg mit.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit 25 Gegentreffern hat SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwei Tore. Das Schlusslicht befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Ratten weiter in der Entwicklung des jungen Teams.

Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Ost B markierte weniger Treffer als SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II.

Ultras SV Ratten holte auswärts nun die ersten drei Zähler. Trotz der drei Zähler machte SV Ratten im Klassement keinen Boden gut. Ratten präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 26 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Ultras SV Ratten. Die Saison von SV Ratten verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Während SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II am nächsten Samstag (18:30 Uhr) bei der Reserve von SG Hartberg-Umg. / St.Johann.i.H. gastiert, duelliert sich Ratten am gleichen Tag mit Pischelsdorf II.

SG Albersdorf-Prebuch/Großsteinbach II: Marvin-Michael Etienne Deutsch - Simon Oswald, Illya Yarema, Christian Edlinger, Markus Ehrenreich - Luca Markus Rechling, Jonas Schaun, Manuel Kulmer (K), Philipp Fritz, Uros Stojkovic - Rene Krenn



Ersatzspieler: Sven Reichstamm, Jorge Lucas Silva Soares, Leonardo Martinez Posch, Leon Andreas Berger, Tim Sauseng, Christoph Karl Hütter



Trainer: Dominik Prettenhofer

SV Tischlerei Berger Ratten: Rene Breitegger - Michael Pammer, Mitja Repas, Christian Zink - Lucian Balac, Markus Ziegerhofer (K), Tadej Kotnik - Andrii Ivanov, Niklas Märzendorfer, Srdan Juric, Manfred Prinz



Ersatzspieler: Gabriel Winkler, Christian Kogler, Thomas Simml, Franz Zink



Trainer: Patrick Gesslbauer Bericht Florian Kober Foto SV Ratten

1. Klasse Ost B: SG Albersdorf-Prebuch / Großsteinbach II – Ultras SV Ratten, 1:5 (0:2)

84 Srdan Juric 1:5

73 Tadej Kotnik 1:4

71 Rene Krenn 1:3

66 Lucian Balac 0:3

47 Manfred Prinz 0:2

16 Srdan Juric 0:1

