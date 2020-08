Saison 2020/21: Der USV Ottendorf strebt einen Platz in den Top-3 an!

Details Dienstag, 18. August 2020 16:52

Nach einer neun Monate langen Zeit ohne Pflichtspiel soll es in der 1. Klasse Süd am übernächsten Wochenende [28. bis 30. August] wieder um Punkte gehen. Auch der Union SV Raiba Ottendorf hofft auf eine planmäßige Durchführung der Meisterschaft 2020/21. Mit fünf Punkten Rückstand auf den damaligen Leader aus Söchau belegte man in der letztjährigen Abbruch-Saison den vierten Zwischenrang. In der Vorbereitung konnte das Team von Trainer Friedrich Windhaber aus fünf Spielen drei Siege einfahren. Die Generalprobe für den Liga-Auftakt erfolgt am 22. August gegen den Gebietsligisten aus Grafendorf.

Das Ottendorfer Team will den favorisierten Mannschaften ein Beinchen stellen.

Der sportliche Leiter des USV Ottendorf Dominik Gartner analysiert die letzten Wochen bzw. Monate wie folgt: „Die Spieler hielten sich teilweise mit Heimprogrammen fit, was beim ersten Training auch deutlich zu sehen war. Mit dem Gedanken eines Neustarts sind wir die Planungen für die neue Saison früh angegangen. Es waren keine Ausgaben und keine Einnahmen da, im Prinzip war es ein Nullsummenspiel. Wenn sich die Fälle in Grenzen halten und sich jeder an gewisse Regeln hält, glaube ich schon an eine Durchführung der Meisterschaft. Wir alle im Verein halten uns ganz strikt an die Sicherheitsmaßnahmen.“

Am Transfermarkt schlugen die Ottendorfer über den Sommer insgesamt fünf Mal zu bzw. feiert Rene Wunderl sein Comeback [ZUR GESAMTEN TRANSFERLISTE]. Demgegenüber stehen die Abgänge von Markus Bierbauer sowie Markus Kriendlhofer, beide zieht es nach einem Jahr zurück nach Nestelbach. Aufgrund des Kaders, sowie der Aufbauphase traut Gartner seinem Team eine gute Rolle in der Liga zu: „Die Burschen ziehen in der Vorbereitung super mit und wir werden von Spiel zu Spiel sicherer. Wir haben einen Legionär im Team und setzen ansonsten rein auf einheimische Akteure, da leistet unser Trainer und die gesamte Mannschaft wirklich tolle Arbeit. Unser angestrebtes Ziel ist ein Platz unter den Top-3! Mit Radkersburg und Tieschen ist die Konkurrenz ganz vorne natürlich sehr groß. Wir werden aber mit unseren Mitteln versuchen diesen Mannschaften das Leben so schwer wie nur möglich zu machen.“

1. Runde – 1. Klasse Süd:

St. Anna/A. II : USV Ottendorf – 30. August, 18:00

by: Ligaportal/WM

