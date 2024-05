Effizienz und Präzision: SV Tillmitsch erfüllt die Pflicht und holt den Sieg gegen FC Gamlitz

Details Dienstag, 07. Mai 2024 22:03

Im Rahmen der 25. Runde der Landesliga Steiermark trafen der FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz und der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch aufeinander. In einem Spiel, das vor allem durch die taktische Überlegenheit der Gäste geprägt war, setzte sich der SV Tillmitsch deutlich mit 0:2 durch und behauptete damit seine starke Position in der Liga.

Wie schon auf eigenem Terrain gewinnen die Panthers auch im Weinlandstadion gegen Gamlitz mit 2:0

Früher Rückstand setzt Gamlitz unter Druck

Bereits in der Anfangsphase des Spiels zeigte sich, dass der SV Tillmitsch das Spielgeschehen dominieren wollte. Schon in der 10. Minute gelang es Filip Smoljan, die Abwehr des FC Gamlitz zu überwinden und den Ball zum 0:1 im Netz zu platzieren. Auch wenn einige Gamlitzer lautstark Abseits reklamierten - sie fanden bei Schiedsrichter Mario Vonic kein Gehör - der Treffer zählte. Dieser frühe Vorsprung sorgte für einen deutlichen Motivationsschub bei den Gästen und stellte die Weichen auf einen auswärtsorientierten Spielverlauf.

Die Heimmannschaft hatte Mühe, ins Spiel zu finden, und die Gäste nutzten ihre Chancen effizient. In der 41. Minute führte eine weitere Unachtsamkeit in der Defensive von Gamlitz dazu, dass David Otter frei zum Schuss kam und den Ball zum 0:2 im Tor unterbrachte. Das Tor unterstrich die Schwächen in der Gamlitzer Hintermannschaft, die auch in weiteren Phasen des Spiels sichtbar waren. Hinten standen sie nicht so sicher wie sonst und nach vorne tat sich in den ersten 45 Minuten - ausser ein paar Verlegenheitsschüssen, die weit übers Tor gingen - nicht viel.

Zweite Halbzeit mit anderem Gesicht von Gamlitz

Nach der Pause versuchte der FC Gamlitz, das Ruder herumzureißen, jedoch ohne Erfolg. Die Tillmitscher verteidigten geschickt versuchten Kräfte zu sparen und das Ergebnis zu verwalten. Die zahlreichen Wechsel, die der FC Gamlitz in der 62. Minute vollzog, indem Moritz Wolkinger, Martin Oberluggauer und Franz Sundl das Feld verließen und Philip Fuchs, Fabian Neuhold sowie Ivan Mihaljevic ins Spiel kamen, brachten dann mehr Drang in die Offensive.

Patrick Krenn (hier im Spiel gegen Eggendorf/Hartberg Amateure) hielt seinen Kasten rein

Bei einigen Eckbällen und Distanzschüssen zeichnete sich Tillmitsch-Goalie Patrick Krenn aus, der diese toll parierte. Trotz einiger Bemühungen in der zweiten Halbzeit blieb der FC Gamlitz ohne Erfolg vor dem Tor, und das Spiel endete mit einem verdienten 0:2 Sieg für den SV Tillmitsch. Die Gäste zeigten eine beeindruckende Leistung, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive, und sicherten sich wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. Der FC Gamlitz hingegen muss sich aus dieser Niederlage schnell erholen, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln, denn hinten wird die Luft immer dünner.

Stimmen zum Spiel:

Manfred Repolust, Vorstandsmitglied FC Gamlitz:

"Auch heute wieder hat uns der Verband einen Schiedsrichter geschickt, über dessen Leistung ich mich nicht äussern möchte. Meiner Meinung nach waren beide Tore Abseits. Wir waren in der zweiten Hälfte sehr aktiv, leider aber nicht in der Lage ein Tor zu schießen. Gratulation an Tillmitsch zum Sieg, wobei die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist, ganz und gar nicht meisterlich war."

Marcel Hofer, Sportdirektor Tillmitsch:

"Das war das erwartet schwierige Derby. Wir sind wie erhofft, relativ gut ins Spiel gestartet. Unser Matchplan ist zu Beginn aufgegangen. Gamlitz hat versucht unser Spiel zu zerstören, mit dem haben wir gerechnet. Gamlitz ist es in der zweiten Halbzeit besser angegangen, hat es geschafft ab und zu gefährlich zu werden. Unter Strich geht der Sieg aber völlig in Ordnung, auch wenn wir noch ein bis zwei Tore mehr schießen hätten können. Gratulation an die Panthers, das ein wichtiger und schwerer Auswärtssieg im Titelrennen."

Landesliga: Gamlitz : SV Tillmitsch - 0:2 (0:2)

42 David Immanuel Otter 0:2

10 Filip Smoljan 0:1

Aufstellungen:

FC Weinland Speed Connect RB Gamlitz: Endrit Basha, Martin Oberluggauer (K), Jan-Markus Hiden, Franz Christopher Sundl, Kenan Dzakovac, Boris Planeta, Timotej Mate, David Katzianschütz, Moritz Wolkinger, Alen Polanec, Dominik Oswald

Ersatzspieler: Matej Andrejc, Gabriel Rode, Philip Bruno Fuchs, Sandro Sabathy, Fabian Maurice Neuhold, Ivan Mihaljevic

Trainer: Zoran Begic , BEd

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Patrick Krenn - Haris Hrustan, David Immanuel Otter (K), Emir Dautovic, Bostjan Bizjak, Sebastian Jost - Sven Dodlek, Paul Krizanac, Philipp Posch, David Kevin Schloffer - Filip Smoljan

Ersatzspieler: Markus Heil, Dominic Andre Langbauer, Erich Baumann, Simon Johannes Scheucher, Adam Radai, Thomas Maier

Trainer: Bernd Windisch

by René Dretnik

Fotos: ReD und RIPU Sportfotos

