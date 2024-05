Nach drei Jahren als Spielertrainer: Anel Kocijan sagt bei USC Eichkögl leise Servus

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 09:01

Seit drei Jahren coacht Anel Kocijan als Spielertrainer beim USC Eichkögl in der Oberliga Süd-Ost. Durchaus erfolgreich - zuletzt fand man sich aber im Abstiegskampf wieder, liegt am Tabellenende - mit fünf Punkten Rückstand auf das sichere Ufer. Nun - wenige Wochen vor Ende der Saison - teilte Kocijan dem Verein mit, dass er ab Sommer nicht mehr zur Verfügung steht. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Anel Kocijan verabschiedet sich vom USC Eichkögl - hier noch im Dress von Irdning

"Ich möchte mich auf diesem Weg für die tolle und lehrreiche Zeit bei Eichkögl bedanken - und auch für das Vertrauen in meine Person", so Kocijan, der betont, dass seine Entscheidung hin zum Abschied nichts mit dem Abstiegskampf zu tun habe. "Ich möchte den nächsten Schritt gehen, es gibt einige interessante Optionen, die ich mir noch durch den Kopf gehen lassen werde", so der Jung-Trainer und Sohn von Sturm-Graz-Legende Tomislav Kocijan.

Bis Sommer wird Kocijan aber sehrwohl noch das Training in Eichkögl leiten und mit der Mannschaft "alles tun, um das Ruder noch herumzureißen. Die Mannschaft ist vollkommen intakt. Wir müssen uns nur endlich für den Aufwand, den wir jede Runde betreiben, belohnen."

