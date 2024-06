Petersdorf II holt Remis zum Abschluss - SG Jagerberg verspielt Sieg in der Nachspielzeit

Details Montag, 10. Juni 2024 08:46

In einem umkämpften Spiel der 1. Klasse Süd (STMK) trennten sich die Mannschaften von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II und Petersdorf II mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Teams zeigten von Beginn an Einsatz und Leidenschaft, was den Zuschauern ein aufregendes Fußballerlebnis bescherte. Petersdorf II ließ nicht locker und traf in der Nachspielzeit.

Frühe Führung für Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II

Schon in der 12. Minute gelang der Heimmannschaft der erste Treffer. Lukas Leber von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II nutzte eine Chance gekonnt aus und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Die frühe Führung setzte die Gäste unter Druck, die nun gezwungen waren, ihre Defensive zu stabilisieren und mehr Risiko im Angriff zu wagen.

Die Partie blieb weiterhin spannend, wobei beide Teams um die Kontrolle des Mittelfelds kämpften.

Mit einem Halbzeitstand von 1:0 zugunsten von Jagerberg gingen die Mannschaften in die Kabinen. Die Hausherren zeigten eine starke Leistung, doch auch Petersdorf II gab sich kämpferisch und bereitete sich darauf vor, in der zweiten Hälfte zurückzuschlagen.





Späte Erlösung durch Suka

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich das Spiel zu einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften Chancen auf weitere Tore hatten. Die Defensive von Jagerberg stand jedoch solide und konnte die Angriffe der Gäste zunächst abwehren. Auf der anderen Seite gelang es auch den Spielern von Petersdorf II, die Angriffsversuche der Heimelf zu entschärfen.

Als die reguläre Spielzeit zu Ende ging, schien es, als könnte Jagerberg den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Doch in der Nachspielzeit schlug Petersdorf II doch noch zu. Arian Suka erzielte den umjubelten Ausgleichstreffer für die Gäste (95.). Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter der Heimmannschaft keine Chance und stellte den 1:1-Endstand her.

Somit sicherte sich Petersdorf den späten Punktgewinn und konnte die Saison positiv abschließen. Die SG Jagerberg musste sich mit dem Remis im Kellerduell begnügnen.





Stimme zum Spiel

Ludwig Schützenhofer, Coach Petersdorf II:

"Wir tun uns richtig schwer, ins Spiel zu kommen. Jagerberg ist spritziger und aggressiver, so gehen sie verdient in Führung. Wir kommen dann etwas besser ins Spiel, die 2. Halbzeit ist eher ausgeglichen. Wir waren so oft die bessere Mannschaft und standen doch am Ende ohne Punkt da. Gegen sehr gute Jagerberger, war es diesmal umgekehrt."





Aufstellungen

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Jan David Freitag - Oliver Mellacher (K), Tobias Erhard, Nico Luttenberger, Tobias Jakob Nagl - Philipp Scherr, Daniel Hirschmann, Tobias Mörth, Fabian Luttenberger, Lukas Leber, Stefan Hütter -

Ersatzspieler: Tobias Seebacher, Patrick Glieder, Daniel Schuster

Trainer: Ing. Jurica Dzanan





Petersdorf II: Rok Gruskovnjak - Mustafa Erdem, Philipp Pfund, Christian Kniewallner (K) - Luka Gorecan, Aldon Tafilaj, Drilan Tafilaj, Hadi Moqdad, Emir Karamujic, Manuel Kniewallner, Lukas Veit -

Ersatzspieler: Markus Fürstaller, Josef Ritzer-Sima, Arian Suka, Adil Jammouli, Erjonit Jakupi, Samet Duman

Trainer: Ludwig Schützenhofer



1. Klasse Süd: Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II : Petersdorf II - 1:1 (1:0)

95 Arian Suka 1:1

12 Lukas Leber 1:0

