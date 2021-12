St. Gallen hat Titel noch lange nicht abgeschrieben

Details Dienstag, 14. Dezember 2021 14:03

Ganze 137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Der SV St. Gallen in der Gebietsliga Ennsbeendete die Hinrunde auf dem dritten Tabellenplatz. Man überwintert mit 21 Zählern auf dem Konto. Im Frühjahr möchten die St. Gallener weiter Gas geben und das Spitzenduo angreifen, wie sich im Gespräch mit Sektionsleiter Norbert Pretschuh herausstellte.

LIGAPORTAL: Rückblick auf die abgelaufene Herbstsaison, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden?

Norbert Pretschuh: "Grundsätzlich sind wir mit der Hinrunde zufrieden, obwohl man ehrlicherweise sagen muss, dass wir schon unnötig Punkte liegen gelassen haben. Das muss im Frühjahr besser werden."

LIGAPORTAL: Wie ist die Stimmung im Verein?

Norbert Pretschuh: "Die Stimmung im Verein bzw. in der Mannschaft ist sehr gut. Auch im Umfeld passt alles, das hat man auch an den Zuseherzahlen im Herbst gesehen. Auch unsere Sponsoren haben uns trotz Corona unterstützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch herzlich bedanken. Das ist nicht selbstverständlich."

LIGAPORTAL: Gibt es bereits fixe Abgänge? Wurden Transfers getätigt? Name, Verein, Position?

Norbert Pretschuh: "Transfers kann man bisher noch keine bekanntgeben, aber sollten sich noch Verstärkungen ergeben, werden wir natürlich nicht Nein sagen."

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen gibt es Handlungsbedarf?

Norbert Pretschuh: "Handlungsbedarf ist bei uns der falsche Ausdruck, aber verstärken, um weitere Optionen zu schaffen, ist natürlich schon im Fokus."

LIGAPORTAL: Gibt es verletzte Spieler?

Norbert Pretschuh: "Zum Glück haben wir keinen länger verletzten Spieler."

LIGAPORTAL: Welche Ziele hat man sich für die restliche Saison gesetzt?

Norbert Pretschuh: "Das Ziel ist, auch wenn es schwer wird, noch einmal ganz vorne anzuklopfen."

LIGAPORTAL: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann? Oder wird die Saison wohl erneut abgebrochen?

Norbert Pretschuh: "Meiner Meinung nach wird mit einer 2G-Regel fertig gespielt werden."

LIGAPORTAL: Wer wird Meister? Norbert Pretschuh: "Für mich ist der SV Radmer Favorit, aber die Verfolger, darunter auch wir, werden es dem Herbstmeister so schwer wie möglich machen."

