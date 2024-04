GAK seit neun Runden unbesiegt - Feldkirchen seit vier Partien

Details Montag, 29. April 2024 14:10

GAK Amateure und Feldkirchen verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das enge Hinspiel hatte SV Feldkirchen durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Trainer Liendl kämpft mit seinem Team in Richtung Oberliga - am Freitag tritt man bei Tabellenführer Kainbach an

Umkämpftes Spiel und eine knappe Führung zur Pause

Es war im Grazer Norden angerichtet, über 250 Zuschauer fanden sich ein um das Duell der beiden Spitzenmannschaften in der Unterliga zu verfolgen. Beide Teams gingen engagiert in die Partie und Schiedsrichter Koren musste von Beginn an genau hinschauen. Nach wenigen Minuten hatte Alija Lejlic die erste Chance, aber GAK Keeper Fahler reagierte großartig.

Nach einer Viertelstunde sah dann Pascal Manu nach einem Foulspiel die erste gelbe Karte. Koren wollte damit wohl einmal für Klarheit sorgen. Die Rotjacken hatten zwei weitere Chancen und es folgte die Führung: Tobias Rumpl brachte GAK 1902 Amateure in der 20. Minute in Front.

Tor, Toor, Tooor für GAK 1902 Amateure zum 1:0 erste gefährliche Aktion und das Tor, traumhafter Pass auf Rumpl, der dann entspannt einschiebt Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen, obwohl es auf beiden Seiten tolle Möglichkeiten gab und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Drei Tore in sieben Minuten und das war dann auch der Endstand

Anto Davidovic witterte seine Chance am Punkt und schoss den Ball per Elfmeter zum 1:1 für Feldkirchen ein (53.) - der Entscheidung ging ein Foul an Kampay voraus.

Martin Murg erzielte für den GAK nur fünf Minuten später die 2:1-Führung - die Gäste brachten in der 58.Minute die Kugel nicht aus der Zone und das ist gegen die Rotjacken seit Monaten gefährlich. Geschockt zeigte sich SV Feldkirchen nicht, man setzte nach und nur wenig später war Alija Lejlic mit dem Ausgleich zur Stelle (60.). In einem weiterhin hochklassigen Spiel drückten beide Teams an und man sah weiter Möglichkeiten auf beiden Seiten. Tore fielen keine mehr.

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. GAK 1902 Amateure und Feldkirchen spielten unentschieden.

So steht es um den GAK und Feldkirchen - so geht es nächste Woche weiter

Mit beeindruckenden 63 Treffern stellt GAK Amateure den besten Angriff der Unterliga Mitte.

Mit diesem Unentschieden verpasste GAK 1902 Amateure die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält die Heimmannschaft den zweiten Platz. Kainbach zog jedoch zwei Punkte davon. In der nächste Woche kommt es zum Showdown der beiden Teams.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein. SV Feldkirchen ist nun seit vier Spielen, GAK Amateure seit neun Partien unbesiegt.

Am Freitag muss GAK 1902 Amateure bei USV A-TEC OFNER Kainbach I ran, zeitgleich wird Feldkirchen von SV Union Liebenau in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Mario Strohmayer - Trainer Feldkirchen

"Ein Spiel auf sehr hohem Niveau mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Ich bin schon sehr stolz auf meine Mannschaft, vor allem wenn man bedenkt, dass wir einige Ausfälle hatten und der GAK sehr stark aufgestellt war.

Wir freuen uns jetzt auf das Duell mit unseren Freunden in Liebenau!"

Aufstellungen: GAK 1902: Maximilian Fahler, Yannick Oberleitner, Mykola Tomich, Tobias Schöggl, Arlind Azemi, Almin Babic (K), Avdullah Shala, Ardit Gashi, Brandon Muratovic, Tobias Rumpl, Martin Murg

Ersatzspieler: Haris Mujanic, Fabian Frank, Daniel Brandl, Jan Stefanon, Andre Dirnberger, Daniel Emiohe

Trainer: Michael Liendl

Feldkirchen: Michael Solnier - Georg Nils Engelsmann, Daniel Klimacsek, Dominik Hornig, Tomislav Bosankic, Marijan Bilic - Benit Kampay, Stefan Voura, Pascal Manu, Anto Davidovic (K) - Alija Lejlic

Ersatzspieler: Sven Knappitsch, Kenan Kanuric, Tobias Kollar, David Dordevic, Philipp Fabian, Filip Jancevski

Trainer: Mag. Mario Strohmayer Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: GAK 1902 Amateure – SV Feldkirchen, 2:2 (1:0)

60 Alija Lejlic 2:2

58 Martin Murg 2:1

53 Anto Davidovic 1:1

20 Tobias Rumpl 1:0

