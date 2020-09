Punkteteilung: Tragöß-St. Katharein teilt sich mit einem 2:2 gegen Turnau die Punkte!

Details Sonntag, 20. September 2020 11:03

Am Samstagnachmittag traf, in der 4. Runde der Gebietsliga Mürz, der SC Tragöß-St. Katharein auf den SV Turnau. Das letzte Duell endete mit einem 2:1 Heimerfolg für Tragöß-St. Katharein. Diese Mal trennte man sich mit einem 2:2. In der letzten Runde spielte Tragöß-St. Katharein ebenfalls Unentschieden, nämlich 1:1 in Breitenau. Turnau gewann letzte Woche in Leoben mit 2:4. 80 Zuseher fanden den Weg ins Stadion. Geleitet wurde das Spiel von Franz Freißmuth.

Boris Grubesic bringt Tragöß-St. Katharein in Fürhung

Bereits in der 13. Spielminute ging Tragöß-St. Katharein durch Boris Grubesic mit 1:0 in Führung und ließ die Heimischen Fans zum ersten Mal jubeln. Danach mussten sich die Zuseher etwas gedulden. Dafür ging es kurz vor der Pause noch richtig rund. In der 44. Minute gelang Anfiofie Liubimirescu mit seinem 3. Saisontreffer der 1:1 Ausgleichstreffer. Wer dachte damit wäre die 1. Halbzeit beendet täuschte sich. Denn Tragöß-St. Katharein drückte noch einmal an und ging in der 45. Spielminute durch Kevin Krammer mit 2:1 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhielt Kevin Baumgartner wegen Kritik die erste Verwarnung in der Partie. Damit ging es mit der 2:1 Führung der Heimischen in die Halbzeitpause.

Stefan Angerer rettet Turnau einen Punkt

In der Pause kam Benjamin Durac bei den Gästen für Pascal Baumgartner. Nach 51 gespielten Minuten sah Manuel Oberer nach unsportlichem Verhalten in Gelbe Karte. In der 56. Spielminute bekam der Torschütze zum 1:1, Anfiofie Liubimirescu, wegen Kritik den Gelben Karton. In der 83. Minute traf Stefan Angerer mit seinem zweiten Saisontor zum 2:2 Ausgleich und ließ seine Mannschaft jubeln. Zwei Minuten später zeigte der Unparteiische Daniel Wenzel nach einem Foulspiel noch die Gelbe Karte. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr und do teilten sich Tragöß-St. Katharein und Turnau mit einem 2:2 die Punkte. Tragöß-St. Katharein muss nächste Woche zum zweiten in der Tabelle nach Parschlug und Turnau empfängt nächste Runde zuhause Oberaich.

SC Tragöß-St. Katharein – SV Turnau 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (13. Grubesic), 1:1 (44. Liubimirescu), 2:1 (45. Krammer), 2:2 (83. Angerer)

