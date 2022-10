Starke Performance: Krieglach II versteht es Oberaich an die Wand zu spielen

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 12:53

Mit 2:5 verlor SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck am vergangenen Samstag deutlich gegen die Reserve von EKRO TuS Krieglach. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: TuS Krieglach II wurde der Favoritenrolle gerecht.

Anfangs halten sich die Spielanteile die Waage

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Dragan Gavranovic mit seinem Treffer vor 132 Zuschauern für die Führung von SV Oberaich (1.). Für das erste Tor von Krieglach II war Nino Fabio Wagner verantwortlich, der in der 21. Minute das 1:1 besorgte. Tobias Lammer brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (30.). Den Freudenjubel von EKRO TuS Krieglach II machte Rene Strebinger zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (34.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Jetzt sind die Hausherren das dominierende Team

Wenig später behauptete sich TuS Krieglach II gegen die Hintermannschaft von Oberaich. Neuer Spielstand: 3:2 (71.). In der 82. Minute brachte Krieglach II das Netz zum Zappeln. Am Ende verbuchte EKRO TuS Krieglach II gegen SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck die maximale Punkteausbeute.

Trotz des Sieges bleibt TuS Krieglach II auf Platz fünf. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Krieglach II derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von EKRO TuS Krieglach II konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

37 Gegentreffer hat SV Oberaich mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mürz. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Die Stärke von Oberaich liegt in der Offensive – mit insgesamt 32 erzielten Treffern. Drei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck momentan auf dem Konto. SV Oberaich rutschte weiter ab und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne Dreier.

Am nächsten Samstag reist TuS Krieglach II zu UFC HöZe Mariazell, zeitgleich empfängt Oberaich SC Gußwerk.

Stimme zum Spiel:

Robert Hofbauer, Trainer Krieglach II:

"Obwohl wir ein rasches Gegentor kassiert haben, ist es uns voll gelungen dagegenzuhalten. 2. Halbzeit hatten wir dann alles unter Kontrolle. Mal sehen was die junge Truppe noch imstande ist, abzurufen."

Startformationen:

EKRO Tus Krieglach II: Philip Sommer - Harald Leitner, Andreas Hofbauer (K), Andreas Täubl, Nico Fischer, Luca Sebastian Zilavec - Florian Zenz, Tobias Lammer, Laurenz Täubl, Nino Fabio Wagner, Lukas Heribert Hirschler -

SV Oberaich Stadtwerke Bruck: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann, Emre Asil, Nico Glösl - Stipo Simunovic, Dragan Gavranovic (K), Rafih Omer, Christian Priedler, Niklas Ponsold, Nico Thöni - Rene Strebinger



Sportzentrum Krieglach, 130 Zuseher, Christian Kaiser

Gebietsliga Mürz: EKRO TuS Krieglach II – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 5:2 (2:2)

93 Florian Zenz 5:2

82 Laurenz Taeubl 4:2

71 Laurenz Taeubl 3:2

34 Rene Strebinger 2:2

30 Tobias Lammer 2:1

21 Nino Fabio Wagner 1:1

1 Dragan Gavranovic 0:1