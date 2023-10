Nach nur sieben Punkten aus neun Spielen: Trainerwechsel beim FC Weißkirchen

Details Montag, 02. Oktober 2023 19:31

Uwe Senekowitsch übernimmt Traineramt der

Kampfmannschaft des FC Raiffeisen Weißkirchen aus der Gebietsliga Mur.

Aufgrund des Saisonstarts der Kampfmannschaft mit nur 7 Punkten aus 9 Spielen hat der Vorstand des FC Raiffeisen Weißkirchen beschlossen, einen Wechsel auf der Trainerbank vorzunehmen. Uwe Senekowitsch übernimmt somit ab sofort das Traineramt der Kampfmannschaft.

"Dieser Schritt ist sehr schwergefallen, insbesondere da unser bisheriger Trainer Siegfried Simbürger das Traineramt in einer besonders schweren Zeit übernommen hat und bis zuletzt Tag für Tag viel Arbeit, Energie und Leidenschaft in das Training der Mannschaft investiert hat. Leider sind die (für den Fußball notwendigen) Ergebnisse ausgeblieben, heißt es auf der Vereins-Facebookseite. Und weiter: Ein großen Dank an Sigi für seinen unermüdlichen

Einsatz beim FC Weißkirchen!

