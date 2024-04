Tillmitsch triumphiert mit 4:1 über Frauental: Dominanz auf dem Platz und ein bitteres Ende für die Gastgeber.

Details Freitag, 26. April 2024 22:30

In einem hochspannenden Duell der Landesliga trafen der SV Domaines Kilger Frauental und der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch aufeinander. Tillmitsch, als Aufstiegskandidat gehandelt, traf auf Frauental, das um den Klassenerhalt kämpft. Besonders erfreulich war das Comeback von Erich Baumann, der ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub für eine Halbzeit zum Einsatz kam.

Tillmitsch trat von Beginn an sehr druckvoll auf

Das Spiel begann mit einem energiegeladenen Angriff von Tillmitsch, der in der 5. Minute beinahe zur Führung führte. Doch der Schuss von Krizanac verfehlte das Ziel und ging über das Tor. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beirren und setzten weiterhin Druck auf die Frauentaler Abwehr.

In der 25. Minute war es dann endlich soweit: Philipp Posch erzielte mit einem fulminanten Schuss aus der Distanz das 1:0 für Tillmitsch. Ein Traumtor, das die Dominanz der Gäste unterstrich und die Heimmannschaft vor eine große Herausforderung stellte. Doch es sollte noch schlimmer kommen für Frauental.

Nur sechs Minuten später erhöhte Timotej Polanc nach einem groben Abwehrfehler der Gastgeber auf 2:0 für Tillmitsch. Die Gäste kontrollierten das Spielgeschehen nach Belieben und ließen Frauental kaum Raum zur Entfaltung. Zur Halbzeitpause stand es somit verdientermaßen 2:0 für Tillmitsch.

Christian Dengg verwertete einen Elfmeter

Die Hoffnungen der Frauentaler Fans auf eine Wende wurden in der zweiten Halbzeit zunächst zerschlagen, als Tillmitsch weiterhin das Spiel dominierte. Doch plötzlich, in der 79. Minute, gab es einen Lichtblick für Frauental: Ein Elfmeter wurde zugesprochen, den Christian Dengg sicher zum 1:2 verwandelte. Die Heimmannschaft schöpfte Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd.

Doch diese Hoffnung wurde schnell wieder zunichte gemacht, als Tillmitsch nur zwei Minuten später ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen bekam. David Kevin Schloffer ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zum 3:1 für Tillmitsch.

Das Schicksal der Frauentaler war besiegelt, als David Immanuel Otter in der 89. Minute das 4:1 für Tillmitsch erzielte. Eine bittere Niederlage für Frauental, die nicht nur die Hoffnungen auf den Aufstieg schmälerte, sondern auch die Sorgen im Abstiegskampf verstärkte. Tillmitsch hingegen festigte seine Position an der Spitze der Tabelle und bewies erneut seine Dominanz in der Liga.

Am kommenden Freitag trifft SV Frauental auf SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, SV Tillmitsch spielt am selben Tag gegen FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch, 1:4 (0:2)

90 David Immanuel Otter 1:4

82 David Kevin Schloffer 1:3

80 Christian Dengg 1:2

32 Timotej Polanc 0:2

25 Philipp Posch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.