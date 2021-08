3:0 Heimsieg: St. Stefan/Stainz feiert einen klaren Erfolg über UFC Wettmannstätten

Details Samstag, 14. August 2021 13:31

Der Tabellenzwölfte der Gebietsliga West SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz empfing den Tabellensiebten UFC Haring-Group Wettmannstätten. Erfolglos ging der Auswärtstermin von Wettmannstätten über die Bühne. Die Elf von Thomas Lethmaier verlor das Match mit 0:3 - Heimcoach Michael Oreskovic konnte über den ersten Dreier jubeln.

Der Wettmannstättner Torgarant Gerhard Gasser wurde weitgehend isoliert - das war der Garant zum Erfolg

In den ersten zwanzig Minuten waren beide Teams ebenbürtig, zwingende Torchancen waren aber selten. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Sebastian Traussnigg seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für die Heimmannschaft. Ein wichtiger Treffer so kurz vor dem Halbzeitpfiff - er sorgte auch für Spannung im zweiten Durchgang.

Nach dem 2:0 für die Heimelf hatten die Gäste nichts mehr entgegenzusetzen

Nach dem Wiederbeginn ging es in gleicher Tonart weiter - Jan Orend erhöhte den Vorsprung von St. Stefan nach 48 Minuten. Sein sehenswerter Weitschuss aus 20 Meter korrigierte den Spielstand auf 2:0. Der Bann war jetzt gebrochen, die Heimischen legten in der 57. Minute zum 3:0 nach. Maximillian Jöbstl trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Am Ende behielt St. Stefan gegen Wettmannstätten die Oberhand.

Gebietsliga West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – UFC Haring-Group Wettmannstätten, 3:0 (1:0)

44 Sebastian Traussnigg 1:0

48 Jan Orend 2:0

57 Maximillian Joebstl 3:0

Startaufstellungen:

St. Stefan/St.: Dominic Klug - Manuel Krenn, Thorsten Ruprechter, Philipp Walch (K) - Stephan Hiden, Maximillian Jöbstl, Thomas Mayer, Sebastian Traussnigg, Michael Herk - Daniel Hechtl, Jan Orend

Wettmannstätten: Oliver Kraner - Teodor Knuplez, Stefan Pracher, David Wünscher - Martin Lazarus, Jan Lipp, Lan Smodej, Marcel Kraxner, Thorsten Müller, Mag. Kevin Strohmeier (K) - Gerhard Gasser

Stimmen zum Spiel:

Anton Klug, Teambetreuer St. Stefan/Stainz:

"Wir haben Gernot Gasser kaltgestellt, das war die halbe Miete. Das 2:0 nach der Halbzeit ist richtigen Moment gefallen, der Sieg war dann nie mehr in Gefahr."

by ReD

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!