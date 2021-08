Seriensieger: Der SV Heimschuh krallt sich die Tabellenspitze

Details Sonntag, 29. August 2021 16:40

FC Lankowitz steckte am Samstag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh mit 1:2. In einer rassigen Gebietsliga West-Partie gingen die Gäste rasch in Front - kurz vor der Pause glich Lankowitz aus - Heimschuh setzte noch eins drauf und holte schlussendlich die drei Punkte und das, obwohl die Hausherren über einen weiten Teil des Spiels die tonangebende Mannschaft waren.

Nach nur neun Minuten traf Johann Lanzl zum 0:1 für den SV Heimschuh

Johann Lanzl brachte SV Heimschuh nach neun Minuten die 0:1-Führung. Der Torschütze vom Dienst, in Reihen der Heimschuher, zog aus 25 Metern ab und versenkte den Ball im langen Eck. Kurz vor der Halbzeit (44.) traf Manuel Ofner zum Ausgleich für Lankowitz - ein Eckball war diesem Treffer vorausgegangen. Nach dem Seitenwechsel gelang es keiner Mannschaft die Oberhand zu gewinnen - eine Chance führte zum Tor. In der 61. Minute spielte der 15jährige Marco Feiertag einen tiefen Ball - Lanzl übergab ihn mit Vollspan ins Zentrum - der Lankowitzer Schlussmann Simon Monsberger traf ihn nicht richtig und Jan Kainz braucht den Ball nur mehr ins leere Tor einschieben.

Die Schlussphase war sehr hektisch - der Lankowitzer Trainer Spanninger sah die Ampelkarte

Das Spiel wurde jetzt spannender - die Gäste wollten den 1:2 Vorsprung verwalten - die Hausherren drängten auf den Ausgleich. In der 70. Minute herrschte kurz Aufruhr - Lanzl wurde im 16er gelegt - der Schiedsrichter Fabio-Luca Stadler sah dabei keinen Strafstoß. Und nocheimal war der junge Unparteiische im Fokus - in Minute 93 jubelten die Hausherren erneut - der Treffer von Andreas Reitbauer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Mit dieser Entscheidung waren die Lankowitzer ganz und gar nicht zufrieden - sie reklamierten lautstark beim Unparteiischen - dieser ließ sich das nicht gefallen und zeigte dem Trainer der Heimmannschaft, Stefan Spanninger die Ampelkarte. Danach folgte der Schlusspfiff und die Gäste freuten sich über die drei Punkte und die Tabellenführung.

Gebietsliga West: FC Lankowitz – SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh, 1:2 (1:1)

9 Johann Lanzl 0:1

44 Manuel Ofner 1:1

61 Jan Kainz 1:2

Aufstellungen:

FC Lankowitz: Simon Monsberger, Simon Strauß, Andreas Reitbauer, Ewald Hutter, Maximilian Zwanzer, Philipp Strafner, Marco Krauss, Philipp Kurt Hiebler, Daniel Movia (K), Manuel Ofner, Michael Rampitsch

Heimschuh: Nico Ploder - Raphael Andreas Oswald, Miha Burian, Lukas Marko, Johann Lanzl (K), Stefan Taucher, Marco Feiertag - Tim Senicer, Florian Stangl, Lukas Bicu, Jan Kainz

Stimmen zum Spiel:

Christian Tinnacher, Obmann Lankowitz:

"WIr haben uns mehr erwartet und haben aus zwei Chancen zwei Tore bekommen. Für uns waren das drei verlorene Punkte - mit einem Unentschieden wären beide Teams einverstanden gewesen. Die kämpferische Leistung war aber ok, wir sind leider noch nicht in körperlicher Topverfassung."

Alexander Radl, Trainer Heimschuh:

"Lankowitz war spielerisch wie körperlich sehr präsent. Wichtig war, dass wir geschlossen als Mannschaft aufgetreten sind, jeder alles aus sich herausholte und den unbedingten Willen hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Ich muss an dieser Seite großes Lob an den gegnerischen Trainer und die gesamte Mannschaft des FC Lankowitz aussprechen. So geht Fairness!"

