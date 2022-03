In Bestform: Allerheiligen II zerlegt St. Stefan ob Stainz

Details Samstag, 19. März 2022 11:23

Die Reserve von Allerheiligen erteilte SVU St. Stefan/St. eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für SV Allerheiligen II. Allerheiligen II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Stefan einen klaren Erfolg. Bereits im Hinspiel hatte SV Allerheiligen II einen Erfolg geholt und einen 3:1-Sieg zustande gebracht.

Trainer Roland Kerpicz feiert einen gelungenen Auftakt mit seinen jungen Galliern

Vor 55 Zuschauern war Maximilian Weber mit der Führung zur Stelle (34.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Fabio Pistrich einen weiteren Treffer für Allerheiligen II. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von SV Allerheiligen II ließ Pistrich in der 50. Minute anwachsen. In der 64. Minute brachte SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz das Netz zum Zappeln. Nach den Treffern von Pistrich (79.) und Angelo Nenadic (89.) setzte Luka Domazet (91.) den Schlusspunkt für Allerheiligen II. Die Gäste überrannten SVU St. Stefan/St. förmlich mit sechs Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Trotz der Niederlage fiel St. Stefan in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Die Gastgeber verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

SV Allerheiligen II hat nach dem souveränen Erfolg über SVU St. Stefan/St. weiter die zweite Tabellenposition inne. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Allerheiligen II stets gesorgt, mehr Tore als SV Allerheiligen II (47) markierte nämlich niemand in der Gebietsliga West. Allerheiligen II knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Allerheiligen II neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Allerheiligen II seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

St. Stefan tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei UFC Haring-Group Wettmannstätten an. Zwei Tage später empfängt SV Allerheiligen II FC Lankowitz.

Stimme zum Spiel:

Roland Kerpicz, Trainer Allerheiligen II:

"Es war ein hochverdienter Sieg auch in dieser Höhe.Trotz vieler Ausfälle war es einen tolle, geschlossene Mannschaftsleistung mit vielen tollen Spielaktionen. Grosses Lob an das gesamte Team!"

Gebietsliga West: SVU RB Immo Resch St. Stefan ob Stainz – SV Allerheiligen II, 1:6 (0:2)

34 Maximilian Weber 0:1

44 Fabio Pistrich 0:2

50 Fabio Pistrich 0:3

64 Rame Mehmetaj 1:3

79 Fabio Pistrich 1:4

89 Angelo Nenadic 1:5

91 Luka Domazet 1:6

Startformationen:

St. Stefan/St.: Philipp Regenfelder - Matthias Lichtenegger (K), Manuel Krenn, Daniel Schinagl - Kevin Herunter, Martin Hannes Gruber, Thomas Mayer, Sebastian Traussnigg, Michael Herk - Rame Mehmetaj, Jan Orend

Allerheiligen: Helmut Geberle, Luka Domazet, Angelo Nenadic, Tobias Jauschowetz, Fabio Pistrich, Elias Peter Rainer, Lukas Rabel (K), Dominik Posch, Oliver Weiss, Dominik Sliskovic, Maximilian Weber

