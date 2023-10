Ausrufezeichen: Dobl gewinnt das Spitzenspiel gegen Pölfing Brunn und fixiert den Herbstmeistertitel.

Details Montag, 23. Oktober 2023 19:41

Mit SV Dobl und GASV Pölfing-Brunn trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Dobl aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. SV TIBA Austria Dobl ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pölfing-Brunn einen klaren Erfolg. Wer kann den Tabellenführer in dieser Saison überhaupt noch aufhalten?

Wiederaufstieg fest im Blick: Der SV Dobl setzt sich zwei Runden vor Schluss die Herbstmeisterkrone auf

Pascal Leimisch mit dem Doppelpack

Nach einer spannenden Anfangsphase mit Chancen auf beiden Seiten zeichnete Pascal Leimisch für den Führungstreffer von SV Dobl verantwortlich (22.). Er drückte das Leder nach einem Stanglpass über die Linie. Blaz Roskar nutzte die Chance für die Heimmannschaft und beförderte in der 35. Minute die Kugel zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für den Tabellenprimus ging es in die Kabine.

Tor, Toor, Tooor für SV TIBA Austria Dobl zum 3:0 Das dürfte es wohl gewesen sein mit dem Dreier für Dobl Das 3:0 besorgt wieder Pascal Leimisch Johannes Pölzl, Ticker-Reporter

Der dritte Streich von Dobl war Leimisch vorbehalten (69.). Astrit Krasniqi besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für SV TIBA Austria Dobl (75.). Letztlich feierte SV Dobl gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Wer soll Dobl noch stoppen? SV TIBA Austria Dobl verbuchte gegen GASV Pölfing-Brunn die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga West weiter an. Offensiv sticht SV Dobl in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich SV Dobl bisher geschlagen. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Dobl ungeschlagen ist.

Herbstmeistertitel für Dobl ist somit fixiert Johannes Pölzl, Ticker-Reporter

In der Tabelle liegt Pölfing-Brunn nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Pölfing-Brunn deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist GASV Pölfing-Brunn in diesem Ranking auf.

SV TIBA Austria Dobl tritt am kommenden Freitag bei UFC Haring-Group Wettmannstätten an, GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn empfängt am selben Tag USV Veronik Installationen Grenzland.

Stimme zum Spiel:

Karl Weimüller, Obmann Dobl:

"Ich war überrascht, dass Pölfing-Brunn nicht stärker war. Wir haben über 90 Minuten dominiert. Sogar drei Schiedsrichter waren da. Das Spiel war ausverkauft, unser Jungspung Pascal Leimisch zwei Tore gemacht. Besser kann es bei einem Spitzenspiel nicht laufen. Das Trainerteam arbeitet hervorragend, jeder Mannschaft weiß, was er zu tun hat. Jetzt sind wir Herbstmeister, wenns läuft, dann läuft es eben."

Gebietsliga West: SV TIBA Austria Dobl – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 4:0 (2:0)

75 Astrit Krasniqi 4:0

69 Pascal Leimisch 3:0

35 Blaz Roskar 2:0

22 Pascal Leimisch 1:0

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - David Karl Lang, Blaz Roskar, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Florian Manfred Schatz, Lukas Christian Friedl, Michael Manfred Ebner (K), Mihael Grigic - Pascal Leimisch, Matthias Hecher



Ersatzspieler: Philipp Prischnegg, Ivan Dzidzic, Astrit Krasniqi, Stefan Rabensteiner, Robert Culjak, Dominik Potocnik



Trainer: Stefan Prießnig , MSc

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Alen Buksek, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Simon Schreiner, Robert Klug, Dominik Puschnigg - Mario Damse, David Zorec - Marko Panikvar, Tobias Ranegger



Ersatzspieler: Kevin Hermann Pavelca, Marcel Poschauko, Maximilian Tristan Clavora, Marco Pfundner, Sebastian Lipp, Florian Lipp



Trainer: Ivan Marijanovic

