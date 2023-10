Überraschung der Runde: SV Dobl patzt gegen UFC Wettmannstätten

Details Samstag, 28. Oktober 2023 10:23

Auf dem Papier hatte Dobl im Vorfeld der Partie gegen UFC Wettmannstätten wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und SV Dobl musste eine überraschende 0:1-Pleite hinnehmen. Wettmannstätten gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde.

Matchplan perfekt umgesetzt

Nach den Feierlichkeiten in der vergangenen Woche - der SV Dobl konnte den Herbstmeistertitel bereits drei Runden vor Schluss fixieren - musste die Elf von Trainer Stefan Prießnig gegen den, in der Tabelle viel weiter hinten rangierenden UFC Wettmannstätten eine Niederlage einstecken. Ein Tor reichte den Gastgebern zum Erfolg. Matej Sosteric brachte das Heimteam in der 33. Minute nach vorn. Letztendlich gelang es SV TIBA Austria Dobl im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war UFC Haring-Group Wettmannstätten die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Durch die drei Punkte verbesserte sich UFC Wettmannstätten im Tableau auf die zwölfte Position. Mit erst 21 erzielten Toren hat Wettmannstätten im Angriff Nachholbedarf. Drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat UFC Haring-Group Wettmannstätten derzeit auf dem Konto. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte UFC Wettmannstätten endlich wieder einmal drei Punkte.

Der Vorsprung von Dobl beträgt noch immer fünf Punkte

Trotz der Niederlage belegt SV Dobl weiterhin den ersten Tabellenplatz. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des Gasts ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur zwölf Gegentore zugelassen hat. Zehn Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Dobl.

Am kommenden Freitag trifft Wettmannstätten auf USV Veronik Installationen Grenzland, Dobl spielt am selben Tag gegen SC MSG Eibiswald.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Gasser, Spieler Wettmannstätten:

"Es war ein verdienter Sieg. Es war eine kämpferische Top-Leistung. Wir haben den Matchplan, den uns der Trainer auferlegt hat, super umgesetzt. Ohne diesen Plan wäre der Sieg nicht möglich gewesen. Dobl ist eine sehr gute Mannschaft, gestern haben wir ihnen aber die Grenzen aufgezeigt."

Gebietsliga West: UFC Haring-Group Wettmannstätten – SV TIBA Austria Dobl, 1:0 (1:0)

33 Matej Sosteric 1:0

Aufstellungen:

UFC Haring-Group Wettmannstätten: Oliver Kraner - Jan Lipp, Marcel Grinschgl, Matej Sosteric - Matej Breznik, Marcel Kraxner, Rudolf Josef Lenz, Oliver Winter , BSc, Nejc Brusar, Emanuel Weleba - Gerhard Gasser (K)

Ersatzspieler: Stefan Trunk, David Neuhold, Lars Lipp, Martin Lazarus, Peter Lazarus, Nino Aldrian

Trainer: Mag. Reinhard Rottensteiner

SV "TIBA AUSTRIA" Dobl: Christoph Dam - Blaz Roskar, Ivan Dzidzic, Michael Weimüller, Gabriel Maier - Kevin Krassnitzer, Florian Manfred Schatz, Michael Manfred Ebner (K), Mihael Grigic - Pascal Leimisch, Matthias Hecher

Ersatzspieler: Marco Spreitzhofer, David Karl Lang, Stefan Rabensteiner, Lukas Christian Friedl, Robert Culjak, Dominik Potocnik

Trainer: Stefan Prießnig , MSc

Foto: UFC Wettmannstätten/Jauk

